匯鑽科在手訂單旺 下半年月營收將超越億元

金屬表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 新建泰國廠獲國際硬碟廠認證並出貨，就目前在手訂單來看，營收將自 8 月起走強，單季也將維持獲利，匯鑽科主管指出，8 月營收 9035 萬元 ，不會是下半年單月高點，月營收將有機會突破億元大關。

匯鑽科隨著美系手機大廠對全系列導入新規格接頭產品，在 6 月起小量投產，但今年客戶新機推出時程較去年晚，估匯鑽科 8 月起營收將開始走強，第三季營收可望超越第二季 2.18 億元，並持續維持獲利。

匯鑽科 8 月營收 9035 萬元，月增 21.27%，年增 10.18%，累計 2020 前 8 月營收爲 5.77 億元，年增 24.26%。

匯鑽科第二季稅後純益 1660 萬元，較上季及去年同期轉盈，上半年稅後純益 1418 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益達 0.32 元。

匯鑽科 8 月起訂單轉旺帶動營收成長，由於美系客戶組裝廠，部分由台廠轉移交由中國廠商負責，匯鑽科主管指出，匯鑽科是中間金屬表面處理加工廠，客戶轉換代工廠，並未因此受影響。

匯鑽科取得泰國廠新客戶認證後，拿下全球最大硬碟讀取臂廠電鍍訂單，客戶涵蓋全球前二大廠，今年除有通過認證的新客戶下單，加上疫情影響，雲端資料需求大增，帶動硬碟電鍍需求訂單強勁成長，泰國廠第一季已轉盈；匯鑽科估，第二季硬碟機淡季後，8 月手機通訊新連接線需求，加上硬碟機零組件需求走揚，業績將逐月向上。

匯鑽科也調整營運重心，將原有中國 4 個廠區調整成 2 個廠區，有利管理，加上泰國廠新建完成並獲大客戶認證，今年可望扭轉過去 5 年來連續虧損的局面，全年可望獲利，且帳上並沒有累計虧損，明年將能分派股利。