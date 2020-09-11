

◆盤勢分析

1. 美國勞動力市場趨緩加上瘦身版新刺激法案遭國會否決，科技股拋售再起，終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於 - 1.45% 至 - 1.99%，其中那斯達克指數最為弱勢，AMD 下跌 3.58%，APPLE 下跌 3.26%，台積電 ADR 下跌 0.6%，聯電 ADR 下跌 2.02%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，後續必須補量上漲化解量價背離疑慮。

（2）、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12,462 點) 附近，上檔壓力為 12,900 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 即將黃金交叉，短線仍有利持續反彈。

3. 櫃買指數下跌 0.24%，收在 165.11 點。短線支撐為 160 點附近，壓力為 171 點附近。

4. 觀盤重點：美股經過急跌後出現反彈大漲，也帶動台股周四出現反彈，但 7/28 及 8/20 長黑 K 棒的上檔賣壓仍大，加上美股昨日 (9/10) 科技股再度領跌，我們認為短線上行情維持在月線至季線附近高檔震盪，類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。選股方向可留意 5G、散熱、NB、生技、高爾夫球具、電機股。

5. 晶圓代工龍頭 2330 台積電昨（10）日公告 8 月合併營收達 1,228.7 億元，創新高，月增率約 16%，反映華為旗下海思半導體趕在 9 月 15 日美國禁令生效前，強力拉貨效應。公司即將於 9/17 再度展開季季配，每股配息 2.5 元，而 8 月營收傳捷報，寫下歷史新高，市場正向看待 2330 台積電除息行情。

6. 手機晶片廠 2454 聯發科於昨（10）日公布 8 月業績，月增逾二成，創歷史新高。聯發科 8 月合併營收為 327.16 億元，月增 22.5%，但年增 41.9%，累計前八月合併營收為 1878.75 億元，年增 18.8％。2454 聯發科本季業績將挑戰歷史新高，該公司預期，第 3 季營收將落在 825 億至 879 億元之間，約季增 22％至 30％，與去年同期相比，則增加 23％到 31％。2454 聯發科 7、8 月業績合計為 594.08 億元，所以 9 月業績只要超過 230 億元，就可以達區間低標。

7. 美國對華為禁令將於 15 日生效，記憶體製造廠 2337 旺宏董事長表示，華為是 2337 旺宏第 3 大客戶，2337 旺宏會向美國提出申請出貨華為許可。2337 旺宏董事長預測，美國隨著總統大選逼近，對中國施加的壓力可能會越來越大，推測在選舉之前獲准出貨的機率小，禁令將是旺宏第 4 季營運變數。

8. 貨櫃航運業者 2603 長榮受惠占營收比重超過四成的北美航線大漲帶動，8 月合併營收達 188.91 億元，不但首度突破 180 億元，也創下歷史新高，年增 16.97％，月增 10.57％，因北美航線續上漲，預料 2603 長榮 9 月營收創新高可期。

