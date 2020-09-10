「中租-KY甲特」訂於 2020.09.10上市

中租控股股份有限公司甲種特別股股票（證券代號：5871A）訂於民國 109 年 9 月 10 日為上市買賣開始日期。

一、上市股票種類及數量：甲種特別股 150,000,000 股。

二、上市股票開始買賣日期：民國 109 年 9 月 10 日。

三、上市股票權利義務：

(一) 到期日：甲種特別股無到期日。

(二) 股息：甲種特別股年率為 3.8%(五年期 IRS 利率 0.5625%+3.2375%)，按每股發行價格計算，五年期 IRS 利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標五年期 IRS 為利率重設定價基準日台北金融營業日上午十一時依英商路透社 (Reuters)「TAIFXIRS」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由中租 - KY 依誠信原則與合理之市場行情決定。

(三) 股息發放：

１、甲種特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認經簽證財務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之特別股股息。發行年度及收回年度股息之發放，按當年度實際在外流通日數計算。

２、中租 - KY 於總決算後如有盈餘，應先 (1) 支付相關會計年度之稅捐；(2)彌補歷年虧損；(3)依主管機關或按照公開發行公司規則要求提撥之特別盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額優先分派甲種特別股股息。

３、中租 - KY 對甲種特別股之股息分派具自主裁量權，倘因無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，或有其他必要考量，而暫停分派特別股股息者，不構成任何與發行該特別股相關之契約或辦法之違約事件。

４、甲種特別股為非累積型，就未分派或分派不足額之特別股股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。

５、超額股利分配：甲種特別股股東除依前述（二）及（三）1、之特別股股息外，不得參與以盈餘或資本公積分派之現金或股票股息。

(四) 剩餘財產分配：於中租 - KY 自願或非自願性之清算或解散，甲種特別股股東有權優先獲配得分配予股東之剩餘財產。所有特別股股東之受償順序應相同，但以不超過該特別股發行價格為限。

(五) 表決權及選舉權：甲種特別股股東於中租 - KY 股東會無表決權及選舉權，但於甲種特別股股東會有表決權。

(六) 轉換普通股：甲種特別股不得轉換成普通股。

(七) 特別股收回：甲種特別股股東不得要求中租 - KY 收回其所持有之特別股，但中租 - KY 得於發行屆滿五年之次營業日起，按原實際發行價格及經董事會核准之條件，隨時收回全部或一部之已發行在外流通特別股。未收回之甲種特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。

四、產業類別、上市股票代號及簡稱：

(一) 產業類別：其他

(二) 代號：5871A

(三) 簡稱：中租 - KY 甲特

五、上市股票英文名稱及簡稱：

(一) 英文名稱：Chailease Holding Company Limited Class A Preferred Shares

(二) 簡稱：Chailease PREF A

六、大陸地區投資人投資上開公司持股限額：全體大陸地區投資人不得達百分之三十，單一大陸地區投資人不得達百分之十。

七、其他：上開公司特別股股票採無實體發行。