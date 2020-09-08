實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄0908 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6492 生華科 09/09 上櫃增資 09/03-09/07 1275 120.00 120.00 元大 1 09/08 404840 2754 亞洲藏壽司 09/11 初上櫃 09/07-09/09 1579 55.00 55.00 元大 1 09/10 167693 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。