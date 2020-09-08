【路博邁投資長觀點】邁入多事之「秋」

在承平時期的秋天，金融市場原本就容易走得跌跌撞撞，遑論這多事之秋的 2020 年。

再過幾個星期，許多歐美國家的上班族在家上班的日子就要滿半年了！當然這一切都拜新冠肺炎疫情之賜。

如果這還不足以凸顯 2020 年的詭譎程度，別忘了第二季美國 GDP 成長率寫下史上最糟糕的表現。即便 GDP 數字表現這麼差，第二季標準普爾 500 指數與那斯達克指數雙雙創歷史新高，且今年以來那斯達克指數漲幅更已高達三成左右。

然而，上星期尾聲股市再度爆發新一輪的波動性，這不禁令投資人開始思考：接下來，究竟是金融市場終於要回歸現實世界？還是現實世界會開始追上金融市場的腳步？

歷史 vs. 命運

往年的 9 月與 10 月通常是美國股市表現最疲弱的時期，也或許是這樣的歷史經驗令投資人開始感到憂心。自 1900 年以來，標準普爾 500 指數表現最差的兩個月份分別落在 1929 年 11 月與 1932 年 4 月。然而，在這過去 121 年的時間裡，10 月是最常出現兩位數跌幅的月份，總計共有 8 次之多，9 月份則是緊追在後。1900 年以來，標準普爾 500 指數的 10 月份平均報酬率為 - 0.29%，且 1907 年的銀行危機、1987 年的黑色星期一、以及 2008 年－2009 年全球金融危機跌幅最深的日期全部都落在 10 月份。

對金融市場而言，多事之「秋」確實並非浪得虛名，且今年秋天的金融市場料將面臨更加嚴峻的挑戰。

即便距離美國大選還有一段時間，但是在此之前美國政壇仍有可能撼動金融市場的表現。現在，民主黨與共和黨正在協商新一輪的財政刺激政策，但是兩黨對於刺激規模的期待出現 1 兆美元的落差，因此新一輪財政刺激政策胎死腹中不無可能。此外，美國政府本月底將再度面臨關門大吉的命運，民主、共和兩黨的角力也將因此變得更加激烈。

另一方面，為日本經濟帶來長期穩定發展的首相安倍晉三宣佈請辭，接班人選之爭料將為日本政壇帶來些許的不確定性。此外，英國與歐盟針對脫歐後的貿易談判大限即將在 10 月份到來，但是目前雙方針對政府補貼、法規整合、與漁權等棘手議題僵持不下。

長期影響

我們也別忘了一件事：新冠肺炎疫情還沒結束。

許多國家在夏天鬆綁防疫禁令，但此舉也引發第二波疫情爆發。接下來，隨著大學與中小學陸續開學、更多民眾回到公司上班、天氣逐漸轉冷、以及美國感恩節與聖誕節的跨州返鄉人潮，都有可能成為下一波疫情大爆發的破口。另一方面，新冠肺炎疫苗與抗病毒藥物的研發出現進展，則提供了經濟復甦與金融市場上漲的潛在空間。

然而，隨著企業無薪假陸續結束，最後能有多少員工重返工作崗位，也將凸顯這場疫情危機對勞動市場帶來的長期傷害究竟有多大。美國失業救濟金初次請領人數居高不下，加上近來民眾開始減少生鮮雜貨與其他民生必需品的消費，或多或少已開始反映勞動市場受到的影響。

多事之秋

標準普爾 500 指數在 8 月份收漲 7%，創下 1984 年以來最佳的 8 月份表現。然而，面對即將到來的種種挑戰，這一波的慶祝行情似乎很快就退了燒，入秋的寒意緊接著降臨美國股市並在上週引發龐大的賣壓。

然而，各種有利的因素料將支持目前全球股市的投資評價。首先，一旦疫苗成功問世，經濟活動料將強彈復甦。其次，央行將長期維持更加寬鬆的貨幣政策，且弱勢美元亦將支持股市表現－尤其是美國以外股市。

這段時間以來，大型科技企業引領全球股市走揚，因為此類企業原本就已坐享長期的成長趨勢，但是「居家工作」與「宅經濟」讓這些趨勢加速向前推進。然而，不同於 20 年前的科技泡沫時期，目前科技類股的投資評價並未膨脹至不合理的水準。舉例來說，目前微軟的 2021 年預估盈餘本益比為 35 倍，遠遠低於 1999 年－2000 年的 65 倍左右。此外，思科的股價也在當年一飛沖天，本益比最高膨脹至接近 130 倍。

儘管如此，部分企業的評價－尤其是那些受到散戶追捧的個股－確實已不低廉。此外，儘管相關的調查報告顯示，機構投資人目前普遍採取相對保守的佈局態度，但是部分投資策略－尤其是避險基金－的佈局仍相當積極。

值得注意的是，大型科技類股不僅在上週的賣壓首當其衝，現在似乎也成為民主黨與共和黨國會議員開刀的對象。美國國會的反壟斷、商業和行政法子委員會主席已對外釋放消息，將在下個月針對亞馬遜、蘋果、臉書、谷歌等企業的市場壟斷行為發佈調查報告，此舉也將對今秋的美國股市蒙上多一層的陰霾。

或許就是因為以上種種隱憂，導致美股屢創歷史新高之際，芝加哥選擇權交易所針對標準普爾 500 指數與那斯達克指數發佈的波動性指數也持續攀升。現在，投資人似乎正設法為未來幾週的波動性做好避險準備。儘管金融市場不一定會跌入深淵，但是多事之秋正席捲而來。

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