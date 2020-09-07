公司登記數達71.2萬家創新高 金融保險業資本額增加最多

經濟部統計處今 (7) 日指出，台灣疫情控制得宜、加上未實施封城、且主要經濟活動如常，讓台灣 1-7 月新設立公司家數逆勢成長，累計到今年 7 月底公司登記家數達 71.2 萬家，創歷史新高，公司資本額也穩健成長，其中以金融保險業增加最多。

統計處表示，今年前 7 月公司新設立家數逆勢成長，達 24543 家，較去年同期增加 360 家、年增 1.5%，主要業別則以專業、科學及技術服務業，占比 22.4% 最高，製造業、營建工程業則分居二、三位，地區則集中雙北、台中市。

統計處進一步指出，累計至今年 7 月底公司現有登記家數達 71.2 萬家，較去年底增加 6604 家、約 0.9%，創下歷史新高紀錄，但今年前 7 月仍有 17939 家公司申請解散、撤銷及廢止。

公司資本額方面，統計處表示，累計至 7 月底公司登記現有實收資本額達 24 兆 9358 億元，較去年增加約 297 億元，仍呈現穩健成長，其中，金融保險業淨增加 1300 億元較多，其次則分別為電力及燃氣供應業，專業、科學及技術服務業，分別淨增加 676、660 億元，製造業則因部分業者辦理減資，資本淨減少 2829 億元。