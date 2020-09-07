1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、華航 (2610-TW)、中信金 (2891-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、兆豐金 (2886-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、統一 (1216-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、中信金 (2891-TW)、統一 (1216-TW)、兆豐金 (2886-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群創 (3481-TW)、統一 (1216-TW)、鴻海 (2317-TW)
5. 外資當日 (04) 賣超的股票
群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、友達 (2409-TW)