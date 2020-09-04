鮮活果汁-KY 8月4.7億元創歷史新高 年增27.32%

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公告 8 月合併營收為 4.7 億元，首度站上 4 億元，並改寫單月歷史新高，月增 19.35%，相較去年同期成長 27.32％；主要成長動能除受惠夏季手搖茶飲旺季季節性因素，公司持續優化產品組合，新產品出貨成長也推升營收衝鋒。前 8 月營收 21.38 億元，年減 12.36%。

鮮活果汁 - KY 已連 2 個月營收維持年成長表現，8 月更創歷史新高，上半年中國餐飲市場因新冠肺炎的衝擊已逐漸回穩，看好隨著中國經濟活動已陸續步入正軌，下半年表現可望優於上半年。

鮮活果汁 - KY 主管表示，8 月營收創新高，除季節性因素外，也受惠新產品出貨增加帶動。今年中國手搖茶市場歷經新冠肺炎疫情影響，公司憑藉少量多樣的客製化商業模式，持續墊高產品競爭優勢，並藉與客戶共同開發並獨家供應，耕耘一線餐飲與手搖茶品牌客戶關係，站穩中國手搖茶供應商領先群位置。

鮮活果汁 - KY 第二季營收 9.09 億元，毛利率 45.67%，季增 11.25 個百分點，年增 6.12 個百分點，稅後純益 2.12 億元，創新高，年增 14.43%，單季每股純益為 6.26 元；上半年營收 12.75 億元，毛利率 42.44%，年增 4.31 個百分點，上半年稅後純益 2.24 億元，年減 18.94%，每股純益為 6.61 元。