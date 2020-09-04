◆盤勢分析

1. 美國昨日 9/3 公布 8 月 ISM 非製造業 PMI 為 56.9 低於市場預期，美股出現大幅獲利了結的賣壓，恐慌指數 VIX 飆漲逾 26%，終場美股四大指數呈現重挫大跌，漲跌幅介於 - 2.78% 至 - 5.74%，其中費半指數最為弱勢，其中 Nvidia 下跌 9.28%，特斯拉下跌 9.02%，蘋果下跌 8.01%，聯電 ADR 下跌 4.4%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，後續不宜出現帶量下殺。

（2）、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12,462 點) 附近，上檔壓力為 12,900 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍須提防再回測季線。

3. 櫃買指數下跌 0.16%，收在 167.33 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 166 點附近。

4. 觀盤重點：美科技股持續創高帶動台股站上月線，但 7/28 及 8/20 長黑 K 棒的上檔賣壓仍大，加上昨晚美股出現漲多回檔的重挫大跌，我們認為台股短線上勢必會受到拖累，由於近期盤面類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，投資人可靜待拉回季線附近量縮止穩後再逢低增加持股佈局。選股方向可留意 5G、IC 設計、NB、生技、風電股。

5.2454 聯發科衝刺非手機業務，搶搭近期疫情帶來的 Chromebook 熱銷商機，供應 Chromebook 處理器與電源管理晶片，近期出貨大增。公司強調，遠端學習帶動的平板電腦及 Chromebook 需求強勁，預期相關產品出貨成長動能將會持續。

6. 輝達（NVIDIA）發表新一代繪圖晶片（GPU），2357 華碩、2376 技嘉、2377 微星與台灣板卡廠同步推出搭載該款新晶片的新款顯示卡。由於新繪圖晶片效能提升，價格不到前一代的一半，業者看好有助刺激買氣，帶動出貨量上揚，挹注下半年業績維持高檔。

7. 電子零組件廠商 3023 信邦公布 8 月營收，19.61 億元、月增 2.72％、年增 14.94％，單月營收保持連續六個月的月成長，連續 32 個月年成長，再度刷新歷史高點，累計前八月營收達 137.26 億元、年增 11.12％，同創歷年同期新高。

8. 成衣大廠 1477 聚陽受惠歐美解封後訂單快速回籠，加上防護衣、口罩等防疫用品出貨助攻，昨（3）日公布 8 月營收 31.16 億元，比去年同期大幅成長 28.9%，也比 7 月再成長四成，衝上單月營收歷史第三高。

9. 晶圓測試介面廠 6510 精測昨（3）日公布 8 月合併營收達 4.05 億元，月增 5.1%，創單月新高，也比去年同期成長 10.3%，法人預估第 3 季業績季增 12% 到 13% 區間，有機會創單季新高。

