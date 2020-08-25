【日盛投顧】指數攻上5日線

◆盤勢分析

1. 美股持續強勢創高，加上美中談判釋出正面消息，帶動亞股周二呈現反彈，台股加權指數周二跳空開高，指數一舉突破 5 日線及月線之上，惟成交量較前一交易日量縮。惟 OTC 指數反彈持續相對大盤較大。盤面資金聚焦航運、遊戲軟體、伺服器板卡、風電及工具機相關個股，終場指數上漲 111.12 點，漲幅 0.88%，收在 12，758.25 點，成交金額為 1，989.84 億元。三大法人合計買超 54.12 億元：外資買超 34.5 億元、投信買超 11.83 億元、自營商買超 7.78 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1)、量能：持續量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續必須補量上攻。

（2)、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12，462 點) 附近，上檔壓力為 12，900 點附近。

（3)、技術指標：日 KD 黃金交叉，短線仍有利於反彈。

3. 櫃買指數上漲 1.06%，收在 163.57 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 166 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、設備、IC 設計、資訊軟體、生技、風電股。

航運、風電、資訊軟體、伺服器表現強勢

1. 航運：遠東 - 美西線運價今年以來大漲一倍，連帶使得 2603 長榮、2609 陽明兩大航運商營運大幅改善，2603 長榮第 3 季的獲利可望再衝高，周二股價再創今年新高，2609 陽明有機會扭轉前三季虧損的慘況，週二股價一舉攻上漲停。

2. 遊戲軟體：遊戲股王 3293 鈊象受惠 6 大 APP 自製遊戲及海外授權業績持續成長，股價持續創歷史新高，也帶動相關遊戲股 3546 宇峻、5478 智冠等遊戲體族群股價出現反彈。

3. 伺服器：3515 華擎第 3 季伺服器業績維持在高檔水準，PC 主機板因產品升級需求，加上 AMD 推出新產品效應帶動下，周二股價再創今年新高，相關族群 2376 技嘉跟進 AMD 腳步，推出多款搭載 AMDA520 晶片組的新主機板可望掀起新一波換機潮，帶動技嘉第 3 季主板出貨季增逾一成，周二股價再度轉強大漲超過 5%。

4. 操作建議：美股持續創高帶動台股反彈收復 8/20 的高檔帶量長黑高點，並一舉突破 5 日線及月線，惟成交量持續量縮，短線上有量價背離的疑慮。我們認為短線上行情維持高檔震盪，操作上建議切勿追高殺低，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線量縮止穩後再逢低增加持股佈局。