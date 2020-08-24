蔚華科攜手矽基分子 首推新冠病毒快速檢測儀器

蔚華科 (3055-TW) 與矽基分子今 (24) 日宣布，將共同推出新冠病毒快速檢測晶片系統，以矽基分子開發的生物晶片，搭配蔚華科客製化檢測儀器，檢測時程僅需 3 分鐘，預計年底前完成驗證，屆時設備即可量產，有助後市營運。

蔚華科董事長陳有諒指出，矽基分子原先與蔚華科合作開發腸病毒及流感檢測系統，隨著新冠肺炎疫情爆發，雙方轉向投入新冠肺炎病毒快速檢測晶片系統開發，合作時程約一年多。

矽基分子執行長褚家容表示，該檢測系統相較市面上的抗體、病毒抗原與核酸檢測，除了感染初期就可測，檢測時程也僅需 1-5 分鐘，較現有準確率最高的核酸檢測 4-6 小時還短，成本也更便宜，目前正積極通過美國、歐盟與台灣認證。

蔚華科與矽基分子合作的新冠病毒快速檢測晶片系統。(鉅亨網記者魏志豪攝)

褚家容說明，該系統的每一晶片均為拋棄式，並具有上萬個檢測點，可藉由大量電訊號數據新運算，產生準確率極高的檢測結果，擁有核酸不需經過 PCR 放大的高靈敏度，不但可大幅縮減核酸檢測所需的時間，準確度也與核酸檢測相同，整體檢驗過程安全簡便。

該系統由中研院與矽基分子一同開發，蔚華科則負責串接晶片投產、封裝、測試與設備製造，目前也已將檢測設備交給高雄榮總醫院，啟動下一階段實際檢體與盲測，預計 9 月底可完成驗證。