不給馬兒草 馬兒怎麼跑？蘋果創新力堪慮 R&D支出遠不及同業

蘋果 (AAPL-US) 向來是美國企業創新的標誌， iPhone、Mac、iPad、AirPods 無一不領導產品新面貌，但 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 報告指出，蘋果在創新方面的支出遠不及同業，且收購其他公司開發新技術的速度更遠遠落後競爭對手。

Sacconaghi 週二研究報告指出，庫克 (Tim Cook) 在 2011 年接替賈伯斯成為執行長時，蘋果對研發部門 (R&D) 的支出僅在營收中占比 2.2%，遠落後同業，此後蘋果一直積極追趕。

自 2012 年以來，蘋果對 R＆D 部門的支出一路上升，現在已達營收占比 7%，但 Sacconaghi 認為，這樣的表現仍不及同業，因競爭對手的研發支出通常占營收 10% 或更多。

與此同時，他指出自 2012 年以來，蘋果公司僅將 2％的自由現金流用於併購交易 (M&A)，遠不及同業 M&A 支出占自由現金流 25% 那樣積極。他指出，從 2012 年到 2019 年，蘋果自由現金流產生 4360 億美元，卻僅支出 69 億美元在收購交易上，轉向將多數自由現金流以執行庫藏股和發放股利的方式回饋投資者。

Sacconaghi 說：「雖然執行庫藏股向來是有效地利用現金，且令蘋果 EPS 能成長，但我們擔心蘋果重蹈 IBM 的覆轍。我們認為 IBM 也在研發創新項目上支出太少，而在執行庫藏股項目上過度支出。在運算自本地遷移到雲端的趨勢下，產品銷售放緩且服務成長，IBM 有必要重新自我改造。」

「低研發支出加上低 M&A 交易支出，這兩者合併意味著蘋果恐仍在創新這一點上投資不及同業。我們持續相信，蘋果不可能進行大規模收購。蘋果近期研發支出大增是否預示著新產品創新？很難說。一方面，蘋果大手筆花費的能力 (過去 5 年 600 億美元)，且蘋果公司聚焦潛在新類別，例如自動駕駛和實境增強技術 (AR)。」

Sacconaghi 說：「另一方面，蘋果單就去年的研發預算 (160 億美元) 就超過 1999 年至 2012 年的累計研發支出，但似乎並未因此加快推出新產品。」

Sacconaghi 維持蘋果股票評級在「符合市場表現」，「一方面，從長期來看，蘋果股價估值似乎很難再大幅度上升，另一方面，我們認為該股近期或多或少處於『去化風險』狀態。蘋果向來在推出新一代 iPhone 前，股價都會表現良好，且賣方預期蘋果 2021 會計年度 9 月止一季的財報仍可高於預期。」

蘋果因政策規定，向來拒絕回應分析師評論。

蘋果週二上漲 0.8% 至 462.25 美元，優於大盤表現。道指當日收低 0.2%。