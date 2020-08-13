群益期為手機族開發「洞燭先機」選股功能LINE推播

台股加權指數近日來交易火熱，不僅越過歷史高點 12682 點更刷新了歷史天量，台積電股價更直衝天價，個股行情可說相當火熱，各券商紛紛強化推出看盤軟體。

群益期貨 (6024-TW) 為手機族群方便使用 LINE 看盤交易，提供投資人創新的智能系統 LINE@「IVIEW - 群益金金看盤精靈」，近期更宣布推出新功能「洞燭先機」智能選股功能 LINE 推播，用戶皆可透過 LINE 來接收最即時的智能選股期貨圖文訊息、個股狀態監控、直接在 LINE 介面下單。

群益期說明，「洞燭先機」智能選股功能主要透過 LINE 來提供盤中 / 盤後最即時的選股功能推播服務，「洞燭先機」智能選股功能主要邏輯為如何在前日即掌握隔天容易發動短波段行情的股票，須同時符合 3 項先機邏輯，前一日 19:00 程式篩選後將即時推播 LINE 圖文訊息給用戶，讓用戶前一日即掌握隔天個股進場先機!

群益期表示，8 月份加碼開跑「洞燭先機」智能選股功能試用體驗方案，讓客戶能體驗高效能即時推播提醒服務，每位群益證或期貨客戶皆可試用，期間一週，需簽署期顧契約。

群益期表示，搭上台股火熱列車，此次強化推出 LINE@智能選股功能推播服務，能有效解決手機族無法盯盤困擾，可用 LINE 接收智能選股期貨圖文訊息、進行個股狀態監控、LINE 一鍵下單，更即時、動態、視覺化掌握進場時機。大大縮短訊息傳遞管道，免下載 APP，將 LINE 擬真成電腦看盤軟體，創造出智能交易的新時代。

