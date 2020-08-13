淘帝-KY單季虧超過半個股本史上最大 祭千張庫藏股護盤

中國前 10 大童裝品牌淘帝 - KY(2929-TW) 公布第二季財報，受新冠肺炎疫情嚴峻衝擊營收，加上提列存貨跌價損失達 4.31 億元，稅後虧損 6.77 億元，每股虧損 7.13 元，創單季最大，由於股價已處在歷史低點，淘帝董事會也通過，將祭庫藏股。

淘帝說明，上半年合併營收 13.76 億元，年減 55.6%，稅後淨損 7.21 億元，每股虧損達 7.59 元，受到疫情影響消費者出門購物，實體門市銷售大幅下降，加上自 5 月起採降價策略以鼓勵代理商增加提貨，第二季提列存貨跌價損失達 4.31 億元，影響 EPS 4.54 元。

淘帝強調，隨著未來庫存去化，有望逐步回沖挹注營運動能。

淘帝表示，目前旗下 TOPBI 品牌銷售據點仍保持 1300 家，為協助旗下共 15 個省和 3 個直轄市的代理商提振銷售動能， 90% 的代理商已拓展微信、直播平台等多元化線上銷售，並祭降價策略、加大線上行銷宣傳等，上半年電商銷售比重續攀升至 17%，緩和實體店衰退衝擊。

展望後市，淘帝指出，持續深化虛實通路資源互導，提升雙品牌 TOPBI、Mini Topbi 於童裝市場能見度，並在網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，強化布局自有網紅和店員直播帶貨商機。

淘帝董事會已決議通過，自今日起至 10 月 12 日將實施庫藏股，預計買回自家股票 1000 張，買回價格區間為 30-67 元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。