【路博邁投資長觀點】好戲即將上演

美國大選即將到來。看似平靜無波的市場，背後潛藏龐大的政治不確定性。



過去 4 年，美國政壇好比一齣八點檔連續劇。再過 3 個月我們又要投票一次，但是今年投資人的目光都放在新冠肺炎疫情及其造成的經濟損傷，選戰的紛紛擾擾似乎對金融市場沒有太大的影響。

回顧過去的大選年，民主、共和兩黨藉由召開全國黨代表大會，宣告秋天選戰正式開打；今年，新冠肺炎疫情使得兩黨的造勢活動停擺。民主黨的全國黨代表大會原本應該在 3 個星期前舉行，如今則是延到與共和黨同時在 8 月下旬舉辦，且現場的活動規模將大幅縮水，大部分的人將透過線上的方式參與。當然，在虛擬世界舉辦造勢大會，絕對比不上過去現場的萬頭鑽動與慷慨激昂。

我們認為現在是時候好好思考 11 月 3 日的大選可能會對金融市場帶來的影響。今年的美國總統大選充滿龐大的不確定性，因為疫情與經濟統計數字不斷地大幅擺盪，且兩黨候選人大打極端政見以爭取極端選民的支持。

最重要的是，這場選舉的輸贏將牽動美國政壇的版圖。

藍色力量

在政治的世界，短短 3 個月的時間內，什麼事情都有可能翻盤。然而，根據目前的民調結果，如果今天讓大家去投票，民主黨的拜登將成為白宮的新主人，民主黨也將拿下參議院的多數席次。

歷史經驗也支持相同的預測結果。回顧歷屆美國總統大選，在距離投票日的前兩年經歷經濟衰退，還能夠成功連任的美國總統只有 1924 年勝選的柯立芝（Calvin Coolidge）。此外，從 1900 年到現在，除了尼克森與老布希以外，其餘美國總統贏得第一任選舉的同時，所屬的政黨都能拿下參眾兩院的多數席次。

倘若民主黨在今年的選舉大獲全勝，這將對美國經濟與金融市場帶來顯著的影響。我在不久前訪問政治學專家 Sam Potolicchio 博士，他表示拜登擔任參議員長達 36 年的時間，期間不管民主黨內部的勢力版圖如何變化，拜登永遠位居黨內核心。有鑑於目前民主黨左傾的意識形態，Sam Potolicchio 博士認為：「倘若拜登當選，他的左派色彩濃厚程度，將使得同為民主黨的前總統歐巴馬看起來像個共和黨員。」

目前，拜登提出的政見包括大幅調高企業與個人稅率，以及一系列的醫療、政府規管、環保、與基礎建設等政策。

對於金融市場而言，加稅向來是投資人擔心的議題。相反地，川普的主要政績之一便是將美國企業稅率調降至與其他主要國家相仿的水準。根據市場分析師的預測，川普的減稅政策令標準普爾 500 指數企業的每股盈餘成長 8% 至 12% 不等。

我們認為一旦企業稅率再次上調，金融市場可能會面臨壓力：簡單來說，企業稅率每調升 1 個百分點，標準普爾 500 指數企業的每股盈餘就會下降約 1 塊美元。（2019 年標準普爾 500 指數企業的每股盈餘約為 165 塊美元）

另一方面，兩黨候選人提出的政府支出計畫則較難評估孰優孰劣。縝密、聚焦的財政刺激政策有助於支持經濟成長。然而，歷史經驗顯示那些單純討好選民的「政治刺激」政策（還記得「舊車換新車」補貼政策嗎？），對於刺激經濟的效果應該要打上問號，且現在美國的預算赤字已極高。

此外，一黨同時掌控參眾兩院可能會使得國會監督與制衡的能力打折扣。美國參議院有一條名為「議事阻撓（filibuster rule）」的議事規則。根據這條議事規則，參議院必須至少有 60 票的同意票才能通過法案。儘管民主黨最終可能拿下參議院的多數席次，但是要拿到 60 個席次的機會不大；儘管如此，民主黨可能會提案修改或取消「議事阻撓」的議事規則，改成只需 51 票的多數同意票即可通過法案。由此可知，今年 11 月 3 日的選舉勢必會競爭更加激烈。

川普的反擊

另一方面，我們也要思考執政黨會拿出哪些對策反擊。川普的民調落後程度越大，接下來採取的競選策略可能就會越極端。

舉例來說，川普可能會質疑投票的公正性，且 Sam Potolicchio 博士認為川普甚至可能會取消選舉。即便川普端出更多的政策牛肉，試著去討好政治光譜兩端的選民，但是最後的結果不一定對企業界有利。

舉例來說，最近民主、共和兩黨唯二跨黨派支持的政策只有打擊中國勢力以及打擊大型科技公司－最近的國會聽證會就是最好的例子。

中美簽署第一階段貿易協定至今，中國未依承諾買好買足美國的商品。川普政府是否會以中國食言為由，將整個貿易協定作廢？整個抖音事件反映的反中情緒與反大型科技企業的聲浪，是否代表民眾願意看到政府大力干預科技產業？

政治風險

龐大的流動性將美國那斯達克指數推上前所未見的新高，標準普爾 500 指數同樣逼近歷史高點。然而，前面提到的各種風險，究竟有多少真正反映在股價之上？儘管這些風險可能已反映在近期美元的弱勢表現上，但是我們認為投資人應密切關注可能面臨政治風險的產業－例如能源、金融、大型藥廠、大型科技公司、以及電子商務等產業。路博邁的投資團隊正在為投資人密切關注之中。

到目前為止，今年大選對於金融市場的影響似乎仍未明顯。然而，接下來情況料將改變。投資人應開始仔細評估各種重大政治議題可能帶來的影響，準備好迎接這場即將進入高潮的八點檔選戰大戲－當然金融市場也會更加密切關注。



路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市忠孝東路五段 68 號 20 樓 電話（02）87268280。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。

©2020 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權