Zoom跌破50日MA！Cramer：是時候把疫情主題換成復甦主題了

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週二 (11 日) 建議投資者，現在是把疫情期的操作停利的時候了，接著該增加對經濟復甦的曝險。

Cramer 先前曾列出疫情選股清單「Cramer Covid-19 Index」，內含 100 檔他預計能從封鎖關閉環境中受益的股票。如今他表示正為經濟復甦主題做好準備，因為市場會從上半年新冠疫情導致的放緩中反彈回升。

Cramer 建議，投資者現在應該持有一些復甦性股票，再持有一些疫情股，但現在是減少疫情股比重的時刻，並轉換為復甦性股票，例如 Honeywell (HON-US) 和 DuPont （DD-US)。

「不要對 Cramer Covid-19 指數內的股票太貪心了，隨著疫情越來越放緩，就是將一些疫情期旺盛時的股票停利的時候了。」

Cramer 認為週二是疫情期快速成長的贏家轉為落後者的第三天。疫情期主要亮點在科技股，因為科技產業更能適應防疫居家工作的模式，例如 Zoom Video (ZM-US)、大型科技股和網路資安投資相關股。

「現在有很多跡象表明我們即將走出低谷，至少對那些困在低谷一陣子的上市公司來說，復甦勢在必行了，但我認為週期性股票、工業股和銀行股才能帶我們離開低谷，而不是疫情股，儘管這不代表疫情股將崩跌。」

但 Cramer 指出，這市場不能代表廣泛經濟，因廣泛經濟現仍正受高達 2 位數的失業率所苦、迫在眉睫的租金危機以及新冠疫情仍有蔓延的不確定性，雖然如此，仍有跡象表明市場已經度過最壞的情況。

「如果你認為，6 個月後會撥雲見日，那你現在就該切換成經濟復甦股，因為如果要等到一切都清楚明確，我保證那就太晚了。」

今年迄今上漲 239.56% 的 Zoom，自 7 月 10 日收於創紀錄的 275.87 美元以來，已經下跌了 16.​​4％，且週二大跌 7.5%，收在 231.04 美元，股價今年首次跌破 50 日 MA 248.09 美元。

全球線上客戶關係管理軟體公司 Salesforce.com 也透露，最近拋售其在 Zoom 的全部持股。