法國監管機構接獲投訴 啟動對TikTok調查

美國總統川普在先前簽署了禁止 TikTok 和通訊軟體微信 (WeChat) 在美國運營的行政命令，TikTok 也在近期成為美國當局的制裁目標。如今，除了面對美國禁令的威脅外，TikTok 在歐洲面臨了調查壓力。報導指出，法國國家訊息與自由委員會 (CNIL) 將啟動一項針對 TikTok 的調查。

法國國家訊息與自由委員會 (CNIL) 的調查，對 TikTok 可說是雪上加霜，該機構曾對谷歌 (GOOGL-US) 重罰 5000 萬歐元，預期此次調查，也將對 TikTok 母公司字節跳動造成壓力。

CNIL 的發言人表示，該機構在 5 月份收到了相關投訴後就展開了調查，但拒絕透露投訴原因或判決的時間。發言人表示，CNIL 對 TikTok 特別保持警惕，尤其是該投訴中涉及的問題，以及其他可能的相關問題和投訴；TikTok 對此沒有任何回應。

法國在去年曾經引用了歐盟的「一般資料保護規則」(GDPR)，表示谷歌的資料處理不透明、私隱條款難理解、且用戶很難更改私隱相關設定，因此向谷歌進行裁罰。GDPR 可以說是目前全球最嚴格的數據保護法律，最高可對違規公司處以全球年營收 4% 的罰款。

此外，在 2017 年，法國也曾下令，在未得到必要許可的情況下，臉書 (FB-US) 即時通訊應用程式 WhatsApp ，不得與母公司分享用戶數據。

報導指出，除了法國之外，荷蘭數據保護委員會也表示，正在調查 TikTok 的兒童數據保護政策，英國的數據監管機構也有類似的調查。歐盟的數據保護負責人也承諾，將對這家中國公司進行相關調查。