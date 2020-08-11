【獨家專訪】金管會主委黃天牧 「我會做自己」 保險業鬆一口氣？

文●何楷平 攝●劉振豐

黃天牧長達三十六年的金融資歷與豐富的專業知識，固然是廣獲保險業歡迎與期待的原因，而他與剛交棒的顧立雄在個人特質與行事風格的反差，多少讓業者有「終於可以鬆一口氣」的感覺。但是黃天牧在回應媒體時表示，會延續顧立雄在金管會推動的金融政策，但會「做自己」。

上任至今不到兩個月，堪稱媒體寵兒，談起艱澀的監理制度，總能引經據典、信手拈來，被外界封為「金句王」的他，上（六）月接受由現代保險健康理財傳媒創辦人黃秀玲教授主持的【健康保險大家談】電視節目專訪，讓人一睹這位深耕保險領域長達十五年，累績三十六年金融資歷的黃天牧，私底下的另一面。

黃天牧的謹言慎行，也反映在他錄影前的一舉一動。正式進棚之前，他手上拿著一本厚達五十頁的資料，裡頭滿滿都是為這次訪談所做的準備資料，錄影前他更不斷翻閱，自嘲「像是在準備考試」，紮紮實實的事前準備，以及戰戰兢兢的態度，無怪乎首次以金管會主委身分至立院質詢時，態度從容、自信應答，獲得各界好評。

朝野立委、保險業 一致歡迎的金管會主委

擁有三十六年金融資歷、曾擔任七年副主委的黃天牧，在金融監理的經驗絕非「路人甲」，而溫和內斂的特質更與顧立雄的強勢霸氣形成強烈對比，對於過去兩年多接受高頻率、高強度監理下的保險業者，對黃天牧的上任普遍都有鬆一口氣的感覺，也都抱持著「法規鬆綁」的期待。

對此，黃天牧表示，顧主委在任的二年多做了很多事，外界對他的觀察與實際中間有些差距。從一位幕僚的角度來看，他認為顧立雄對保險業所做的一些興革措施，都是為所當為，包括清償能力的改革、行銷制度的整頓、商品結構的調整等。「如果當時我在這個位置上，我也會做同樣的事情。顧主委是我非常尊敬的長官，他在保險監理上做了他該做的事。」黃天牧說。

對於各界的肯定，黃天牧首先感謝蘇貞昌院長與顧前主委的提拔，並表示金管會主委職位責任很重，大家期待很深，他會用更多的努力回報。同時他也表示，任何工作不可能只有譽沒有毀，不論是譽、是毀、是榮、或是辱，他都會面對，也會從中檢討以求精進。

關於法規鬆綁，黃天牧說，這本來就是一直在做的事，顧主委任內做，未來他也會持續推動，不過他也表示，法規鬆綁與清償能力的強化是兩個不同層次的事情，清償能力的強化是為了保險業的永續發展，必須要循序漸進去做，而法規的鬆綁也是要與時俱進，兩者並不衝突。

保險局任內最大貢獻 建立業者退場制度

在爆發百年一見新冠疫情的大環境下，以及保險業即將面臨七月上路的新制，會不會造成保費懸崖，或像媒體所稱的今年將是保險業的生死關鍵年，在這關鍵時刻接下主委這個重責大任，想必不輕鬆。

當被問及當監理官最大的責任時，以金融監理為一生志業的黃天牧表示，監理官最大的責任就是要讓保險業能永續發展，而永續發展的主要條件就是可長可久的清償能力，此外，監理官也要注意保險業的穩定，他說發展與穩定應該要齊頭並進。

對於曾處理過四家問題保險公司，被外界評為歷任最懂保險的主委的黃天牧，如何看待某些清償能力已陷入及格邊緣的保險公司？他會不會有機會處理第五家問題保險公司呢？

對此黃天牧表示，他在保險局任內最重要的一件事情，就是建立保險業退場制度，對於保險業財務體質的問題，不需要等到淨值變負之後，才要拿捏到底要不要採取行動。他說，現在在不同的 RBC 比率的情況下，法律上就有要求主管機關該做那些事情。「既然法規制度已經這麼明確，會不會被處理或接管，就是保險公司自己必須要注意的事情。」黃天牧語帶堅定的表示。

「不過，經過這麼多家問題保險公司的處理，現在的保險公司應該非常清楚，主管機關對於保險公司財務與清償能力的要求是非常明確的，所以保險公司該做什麼事就要做什麼事。」他補充。

來源：《現代保險雜誌》 379 期

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