巾幗不讓鬚眉 七位女元首如何贏得防疫掌聲？

文●楊佳真

這一年，我們都在見證，未來教科書上的歷史事件。

全球大鎖國時代，美股連續四次熔斷，原油期貨破天荒出現負油價…… 七十七億雙眼睛，見證了金融市場前所未聞的各種狀況。

武漢肺炎（COVID−19）全球確診人數，已經來到五一二萬人，更有超過三十五萬病歿，我們可以發現，每一個國家的防疫政策，與其確診或死亡人數，有非常密切的關聯。

知名國外媒體包括《富比世》、《衛報》、《哈佛商業評論》、《CNN》、《週日畫報》、《大眾日報》在內，都做出同樣有趣的解讀──防疫有成的七個國家最大共通點在於，都是由女性當政！

包含台灣在內的七個防疫模範生，確診或死亡人數都較鄰國來得少；報導更讚揚，儘管全球女元首的比例只有七％，卻能向世人展示如何處理人類大家庭的亂局。

這七個國家女元首的年齡、從政資歷、領導風格都不一，但她們都以溫婉親民的作為，在大封鎖時代下贏得民心。

紐西蘭總理 阿爾登／Jacinda Ardern 39 歲

百年來最年輕總理 開直播與人民互動

現年三十九歲的紐西蘭總理阿爾登，是紐西蘭百年來最年輕的領袖，然而，年紀並沒有成為她執政的絆腳石。民調公司統計，阿爾登的防疫政策，順利贏得八十八％民眾信任，同時也替九月即將到來的大選，打上一劑強心針。

紐西蘭經濟高度仰賴出口及觀光，但阿爾登果斷在三月中、僅有六例確診時，宣布封鎖邊境，隨後下令全國封城四週，各級學校等非必要公共場所全數關閉，境內居民及旅客一律居家隔離；另一方面普及篩檢，並仿照台灣每日召開疫情記者會，阿爾登甚至親上直播與民眾閒聊，上傳她居家辦公、和小孩堆積木的照片，果敢又親民。

紐西蘭目前僅有二十一例死亡；相較之下，鄰國澳洲確診高達七千多例、百人死亡，凸顯在阿爾登「跟隨台灣腳步」下的紐西蘭，防疫告捷。

不僅如此，阿爾登更主動宣布，自己與二十多位內閣部長率先減薪二十％，象徵她與國人共體時艱。據了解，阿爾登年薪約四十六萬紐幣，約合新台幣八四一萬元，減薪兩成相當於新台幣一六八萬元。

阿爾登不僅是超年輕領袖，她的「不乖」作風也為人所樂道。年輕的阿爾登是個埋首於音樂的 DJ，偶爾在政黨幫忙跑腿，三十七歲就任總理，隔年誕下女兒，並申請了六星期的育嬰假，甚至還抱著三個月大的女兒，到聯合國大樓開會亮相，以親民勇敢的形象，將女性在職場與生育的兩難，推上檯面。

去（二○一九）年紐西蘭爆發大規模槍擊案，基督城清真寺有超過五十人命喪槍下，阿爾登慰問傷亡者時，為表對穆斯林的尊重，特地披上頭巾及黑色外衣，並要求媒體替凶手長相打馬賽克，「他是個恐怖份子、一個罪犯，但我不會提到他的名字。他想留下惡名，但我們在紐西蘭什麼都不會給他。」溫婉巧妙地以愛回應仇恨，贏得民心，這也是多數男性領導人不及之處。

德國總理 梅克爾／Angela Merkel 65 歲

化學家出身的鐵娘子 防疫決策領先歐洲鄰國

外界以「德國鐵娘子」象徵她權傾一世，同時她也有另一個稱號：「德國媽媽」，從這兩個形容詞，不難看出德國總理梅克爾剛柔並濟的兩種風貌。

年輕的梅克爾是一位化學家，熱衷學術研究，三十五歲那年，阻隔兩德的柏林圍牆倒塌，成為她踏入政壇重要的里程碑。這位來自東德的新教徒女孩，起初是媒體筆下嘲弄訕笑的對象，卻憑著沉著穩靜的特質，一次又一次化解危機，寫下德國史上第一位出身東德和女性聯邦總理的戰績。

謹慎、務實、理智，喜怒不形於色，是梅克爾最令人敬佩之處。堅持人權而會見達賴喇嘛，挽救歐債危機，是她的鐵腕；福島核災後，擁護核能的她卻推動非核家園，身為教徒卻從未表態反對同婚，獨排眾議替百萬難民敞開國門，是她的柔情。

梅克爾的防疫政策，也是一貫的理性嚴謹。擁有八千三百萬人口的德國，是歐洲最快對疫情做出反應的國家之一，這或許與梅克爾是化學家出身有關。

她告訴人民，「這是德國一九四五年（二戰）以來的最大危機」，提高大家警戒心，另還包括四月初進行大規模篩檢，每週篩檢人數上看十二萬人，希望透過隨機採樣方式，找出無症狀感染者的比例有多少，而檢驗試劑也是國內自產，並快速採取隔離措施，因此雖有高達十七萬人確診，死亡率卻只有四．六％，遠低於鄰國法、義、西的一成多。

然而，七月即將迎來六十六歲大壽的梅克爾，健康卻亮起紅燈。去年中，她在官方場合迎接他國領袖時，身體忍不住顫抖，事後她輕描淡寫的歸咎於氣溫過高產生的脫水，但類似症狀已被鏡頭拍到三次，對此梅克爾三緘其口，只強調自己身體健康，有足夠的工作能力。有醫師指出，梅克爾可能罹患了「站立性顫抖」，應盡快就醫檢查。

今年是她領導德國的第十五個年頭，她曾公開表示，任期屆滿後，不再續任黨魁，也會放棄爭取明年的總理連任，劃下了一個時代的句點。知情人士指出，這項決定經過深思熟慮，因為梅克爾不想成為下一個柯爾（Helmut Kohl，前任總理），不想戀棧權位，所以自願且有計畫的離職，保有最後的尊嚴。

台灣總統 蔡英文／63 歲

台灣第一位女性總統 「口罩外交」獲各國關注

台灣，這一座三萬六千平方公里的小島，在世界地圖上幾乎找不到，卻能以「防疫模範生」封號躍上國際版面，不只是因為超前部署，更是因為我們與中國大陸之間，僅僅只有一三○公里的距離，更彰顯出防疫策略的成功。

台灣總統蔡英文，在去年底中國疫情一升溫時，隨即於今年元月成立疫情指揮中心，密切追蹤病毒動向，在首例個案出現後，立即對中國部分地區實施入境控管，並善用健保系統掌握個案旅遊史，同時，也全面徵收口罩及加速生產醫療設備。

來源：《現代保險雜誌》 378 期

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