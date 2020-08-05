〈普信觀點〉「遞延成長型」公司將帶來誘人的機會

作者: Nabil Hanano, 全球焦點成長股票策略 投資組合經理

James Stillwagon, 美國股票部門 投資組合經理

重點摘要

我們認為投資人應該擴大尋找長期成長的投資機會。

基本上從事診斷和生技的醫療保健公司沒有受到關注，但在對抗冠狀病毒方面應該發揮關鍵作用。

事實上，剪線族可能有利於有線電視公司，他們將自己重新定位為寬頻媒體中心。

我們團隊的一個重要關注點，是尋找長期成長的公司 - 那些利用技術從其他公司手中奪取市占，或開創全新市場的公司，使他們降低對健康經濟的依賴。我們經常把這些公司稱為「站在正確改革的一方」，因為他們顛覆了全球各個行業。

雖然許多著名的長期成長公司，多受惠於新冠疫情時在家工作的商機，但其他顛覆者的成長卻被打斷了。我們認為，這也是投資人在尋找成長機會時，應擴大投資範圍的原因之一。我們的投資組合包括了一系列行業的公司，其中許多公司的知名度，不如近幾個月股價領漲的網路平臺企業。我們相信，當疫苗或有效治療 COVID-19 的方法出現、或全球經濟更全面地重新開放時，這些 "遞延成長型" 的公司應該會有良好的表現。

焦點之外的醫療創新企業

雖然尋找治療和疫苗的工作很有吸引力，但我們通常有很多理由避開製藥行業。總體來說，這些行業的成長相對平緩，取代傳統暢銷藥所需的創新水準也令人望而生畏。我們也懷疑這些公司是否能夠在初期，就有效地將 COVID-19 疫苗商業化。

我們認為，醫療保健領域更有趣的是生命科學工具和服務行業，該行業具有很多的創新，但受藥品定價控制的監管風險較小。兩個特別關注的領域是診斷和生物處理。

檢測感染 COVID-19 的分子測試和抗體的血清測試需求量，可能比大多數人預期的要大。例如，醫生和護士預計每週要接受兩 2~3 次測試。DiaSorin 是一家義大利專業診斷公司，該公司開發了一種刺突蛋白抗體的測試，即是冠狀病毒用來劫持細胞的機制。DiaSorin 的測試在分析許多模仿刺突蛋白引發抗體反應的疫苗開發時，是特別有價值的。

基於活細胞分泌出蛋白質的生物製藥，可能很快就會占開發中藥物的 50% 以上。與傳統通過化學合成的小分子藥物不同，生物製藥本質上是從活細胞中分泌蛋白質，需要更複雜的製造過程。直到最近，生物製藥都是在大型昂貴的容器裡製造的，每次使用後都需要清洗，這個過程可能需要花費數十萬美元。德國公司 Sartorius 率先使用一次性容器，可與高度複雜的垃圾袋相媲美，用來取代這些容器，從而降低污染風險和資本支出。

對寬頻網路的新認識

有些公司直接受益於新冠疫情期間，消費者在家消費的需求，他們的商業模式正在發生變化，即使在危機結束後也可能使他們受益。當在家中工作、學習和娛樂時，對快速上網與共用網路的需求，突顯了寬頻網路的重要性，這應該有助於有線電視公司，從數位用戶線路 (DSL) 供應商那裡獲得市占率，同時向現有客戶收取更多升級連線速度的費用。由於許多客戶會猶豫是否讓安裝人員到家中進行升級，有線電視公司也看到了 DIY 安裝套件需求的增加，這是一種長期的改變，為供應商節省了大量資金，並讓客戶流失率降低。

Netflix 一直是在家消費的受益者，許多人推測新冠疫情加速了傳統電視向串流媒體服務的轉變。剪線族也可能使處於有利地位的有線電視供應商受益，能夠提供寬頻網路的公司可能會看到利潤率的提高，因為他們的客戶放棄了傳統電視服務，轉而選擇串流媒體服務。Netflix、Hulu、ESPN 和其他服務可能會向 Charter Communications 等公司支付「仲介費」，以吸引新使用者，從而扭轉為獲得客戶而付費的流向。Charter 和其他公司正在開發自己的類似 Roku 的作業系統，以成為家庭串流媒體的訂閱中心。

未受危機影響的公司的機會

我們正在關注正在進行的 5G 移動網路推廣所帶來的機會，儘管疫情已經發生，但 5G 網路仍在繼續。5G 建設的主要受益者可能是主要的基地台運營商。特別是 T-Mobile 和 Dish，已經為 5G 的新頻譜花費了大量資金，他們應該是基地台的積極買家，以便利用他們的投資。基地台公司還應該從嚴格的分區限制中受益，這種限制可以抑制競爭以及低利率環境。

5G 的推出也應該會推動智慧手機供應鏈，在明年年底前出現顯著的成長週期。新的無線標準將要求智慧手機的內部結構發生重大變化，以允許更多的元件和更好的散熱。蘋果正在大力投資工廠自動化，以便能夠生產出支持 5G 的 iPhone，這可能會讓其一些供應商受益。

未來幾個月市場可能會繼續震盪，但我們意識到，拋售可以提供一個機會，通過降低我們認為最有吸引力公司的估值，來提升我們的投資組合。我們也意識到，經濟衰退為那些被我們低估成長潛力的公司，提供「再檢視」的機會。