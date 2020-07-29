「統一價值成長30N」、「統一特選台灣5GN」指數投資證券自 2020.07.30上市

統一綜合證券股份有限公司發行之「統一特選價值成長報酬指數指數投資證券」及「統一特選台灣上市上櫃 FactSet 5G 報酬指數指數投資證券」於本（109）年 7 月 30 日上市開始買賣。

一、統一特選價值成長報酬指數指數投資證券

(一) 指數投資證券中文簡稱：統一價值成長 30N。

(二) 指數投資證券英文名稱：President TIP Customized Value Growth Total Return Index ETN。

(三) 指數投資證券英文簡稱：President Value Growth TR ETN。

(四) 證券代號：020018。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW0000200187。

(六) 申報生效發行單位數：50,000,000 單位。

(七) 上市發行單位數：20,000,000 單位。

(八) 開始上市買賣日期：民國 109 年 7 月 30 日。

(九) 到期日：民國 114 年 7 月 29 日，到期日如為非營業日則順延至次一營業日。

(十) 每日漲跌幅限制：10%。

(十一) 事務代理機構：統一綜合證券股份有限公司。

(十二) 有關指數投資證券基本資料請至本公司網站 ETN 專區（http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html），查詢「ETN 商品資訊」→「國內 ETN」→依指數投資證券中文簡稱查詢（連結發行人網頁可查詢指數投資證券每單位指標價值、指數投資證券單位總數等相關資訊）。

二、統一特選台灣上市上櫃 FactSet 5G 報酬指數指數投資證券

(一) 指數投資證券中文簡稱：統一特選台灣 5GN。

(二) 指數投資證券英文名稱：President TIP FactSet Taiwan 5G Total Return Index ETN。

(三) 指數投資證券英文簡稱：President Taiwan 5G TR ETN。

(四) 證券代號：020019。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW0000200195。

(六) 申報生效發行單位數：50,000,000 單位。

(七) 上市發行單位數：20,000,000 單位。

(八) 開始上市買賣日期：民國 109 年 7 月 30 日。

(九) 到期日：民國 114 年 7 月 29 日，到期日如為非營業日則順延至次一營業日。

(十) 每日漲跌幅限制：10%。

(十一) 事務代理機構：統一綜合證券股份有限公司。

(十二) 有關指數投資證券基本資料請至本公司網站 ETN 專區（http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html），查詢「ETN 商品資訊」→「國內 ETN」→依指數投資證券中文簡稱查詢（連結發行人網頁可查詢指數投資證券每單位指標價值、指數投資證券單位總數等相關資訊）。