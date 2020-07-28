菲律賓疫情嚴峻 4人搭同班機返台均確診

菲律賓新冠肺炎持續升溫，中央流行疫情指揮中心再宣布，國內今 (28) 日新增 5 例境外移入，其中 4 人是在 26 日從菲律賓入境台灣，且搭乘同班機，衛生單位已將 10 名接觸者列居家隔離對象，7 月以來累計已有 10 例均來自菲律賓。

國內新冠肺炎 2 日新增 9 例確診個案，累計達 467 例，分別為 376 例境外移入，55 例本土病例及 36 例敦睦艦隊。台灣 7 月以來共確診 20 例境外移入個案，高達 10 例是來自菲律賓，顯示當地疫情有升溫趨勢。

莊人祥說明，今天確診的個案 463、465、466 及 467 ，搭乘同班機自菲律賓返國，衛生單位已掌握個案接觸者共 15 人，其中 10 人為前後二排乘客，列為居家隔離對象。我國已從 26 日起，實施所有自菲入台的旅客全面在機場採檢，有症狀者須到集中檢疫所等待檢驗結果。

此外，案 464 為 30 多歲男性，26 日自香港工作返台，因曾有症狀於機場採檢，今日確診。

至於泰國昨日通報 1 名自台返泰的確診個案，引發民眾恐慌，指揮中心表示，經調查，這名 30 多歲男性泰籍移工，22 日出現腹瀉，並無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，在台活動地以北部工作地點及宿舍為主，接觸者 29 人，已採檢送驗，其中 18 人為宿舍區接觸者，列為居家隔離，目前 28 人的核酸檢測檢驗結果為陰性。

針對開放外籍人士來台就醫議題，莊人祥表示，外國人來台後到機場都有防疫計程車及車隊接送，醫院也會加以配合，而病患資格會經醫院、衛福部嚴格審核，因此，數量不會太多。