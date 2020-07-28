博錸癌症檢測試劑報捷 獲美商訂單將出貨全美

診斷試劑製造商博錸生技 (6572-TE) 旗下開發的癌症檢測試劑傳捷報，獲得美國公司 MSB 訂單，近期也完成產品驗證，將開始出貨至全美 27 家實驗室與學術機構，作為癌症研究與新藥開發依據。

博錸針對非小細胞肺癌開發出一系列檢測產品，可檢測 55 項基因突變、28 項基因重組、5 項拷貝數變異，應用領域包括精準診斷、治療管理及癒後監控等。

博錸表示，攜手美國 MSB 拓展美國市場，癌症檢測試劑產品陸續取得 MSB 認證，目前正與 MSB 討論出貨時程，確切鋪貨時間仍在待對方最終確認。

博錸除癌症檢測試劑外，透過旗下多元精準影像晶元磁片技術平台，開發出新冠病毒檢測試劑，搭配博錸桌上型自動化設備，一套設備一天 8 小時，可檢測 564 人次，日前向衛福部食藥署 (TFDA) 申請外銷查驗登記，已獲通過審定。

目前許多東南亞國家中，檢測產品無須再當地申請相關認證，若產品已有母國認證，便可直接在東南亞當地銷售，博錸指出，泰國、馬來西亞、印尼經銷商及潛在客戶，自疫情爆發後，陸續上門詢問新冠病毒檢測試劑開發進度並索取相關技術文件、證書，後續能進行當地產品註冊。

博錸表示，新冠病毒檢測試劑已獲得歐盟認證及美國 FDA 緊急使用授權資格，目前小量出貨給 MSB 進行驗證，預期未來雙方合作規模可望放大。