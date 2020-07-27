優於5月 中國6月工業企業純益年增11.5%

週一 (27 日) 中國統計局公布 6 月份，中國規模以上工業企業純益總額達 6665.5 億人民幣，年增 11.5%，漲幅比 5 月份上升 5.5 個百分點。1～6 月份中國規模以上工業企業純益總額達 2.5 兆人民幣，年減 12.8%，跌幅比 1～5 月份縮小 6.5 個百分點。

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示 6 月份工業企業純益較 5 月份成長的主要因素有四點：

第一是工業生產和銷售成長增溫。6 月份，規模以上工業增加值年增 4.8%，漲幅比 5 月份增加 0.4 個百分點；工業企業營收年增 4.2%，漲幅增加 2.8 個百分點。

第二是工業品價格跌幅縮小。6 月份，工業生產者出廠價格指數、買進價格指數跌幅分別比 5 月份縮小 0.7 和 0.6 個百分點，扭轉今年以來跌幅持續擴大的趨勢。

第三是單位成本下降。6 月份，規模以上工業企業每百元營收中的成本較去年同期減少 0.22 人民幣，為今年以來首次出現下降。

第四是鋼鐵、油氣開採、石油加工、非鐵金屬等重點產業純益出現明顯改善。

中國統計局指出 1～6 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業純益總額達 6614 億人民幣，年減 28.5%；股份制企業純益總額 1.8 兆人民幣，年減 13.7%；外商及港澳台商投資企業純益總額 6486 億人民幣，年減 8.8%；民營企業純益總額 7120 億人民幣，年減 8.4%。

1～6 月份 41 個工業大類產業中，9 個產業純益較去年同期增加，1 個產業保持不變，31 個產業呈現衰退。純益漲幅排名前三大產業分別是計算機、通信和其他電子設備製造業，年增 27.2%、專用設備製造業年增 20.7%、農副食品加工業年增 14.8%。

純益衰退幅度排名前三大產業則是石油和天然氣開採業年減 72.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業年減 40.3%，化學原料和化學製品製造業年減 32.2%。

1～6 月份規模以上工業企業營收達 46.3 兆人民幣，年減 5.2%；營業成本達 39.2 兆人民幣，年減 4.7%；純益率為 5.42%，較去年同期下滑 0.48 個百分點。

