【路博邁投資長觀點】載浮載沉

新冠肺炎確診案例再度攀升，提醒我們這場危機的終點可能還很遙遠。

這是不是我們一直擔心的第二波疫情？還是第一波疫情根本沒有結束？在全球普遍施打疫苗之前，疫情會不會一波波接踵而來？

我們真的無法回答這些令人擔心的問題，但是我們知道每天全球有 5,000 人死於新冠肺炎疫情。儘管目前的疫情沒有 4 月中旬的高峰期來得嚴重，但是確診人數持續攀升，創下 5 月第一週以來疫情最為嚴峻的時刻。

這段時間以來，我們一再警告這不是一場短時間內可以落幕的公衛與全球經濟危機，而就算經濟出乎意料地快速重啟，也不會是持久有力的復甦進程。

疫情再起

儘管最近拉美似乎成為疫情的重災區，但是受到疫情摧殘的不只是新興市場而已。美國佛州、加州、與德州近來每日新增確診案例的數目屢創新高，全美每日新增約 6 萬個案例。

故此，高盛經濟研究團隊估計目前已有 70% 的美國民眾進入暫停解封或是重回封城狀態。此外，學校可能會一路停課至今年秋天，民眾要重回辦公室的工作崗位將困難重重，並進一步拖慢經濟復甦的腳步。

現在，疫情升溫造成的影響已經開始反映在經濟數據之上。繼 5、6 月的強勁反彈後，紐約聯邦儲備銀行的每週經濟指標再度下修。6 月份美國就業統計數據停滯在 5 月份的高點。Open Table 與 Yelp 等機構提供之資料顯示，餐廳訂位再度下滑－特別是在疫情爆發的新熱區，且美國企業倒閉的速度越來越快。

故此，美國的銀行據傳已準備好大量的備抵壞帳，準備因應接下來的貸款違約潮。大多數企業遲遲不願公佈財測目標，因為未來充滿高度的不確定性。此外，由於後疫情時代的消費需求料將呈現結構性的萎縮，因此現在裁減人力的產業已不再侷限於零售業的前線銷售人員。

好消息

然而，還是有一些好消息。

儘管美國每日死於新冠肺炎的人數持續攀升－當然我們不希望看到任何人死於新冠肺炎，但是目前每日的死亡人數只有幾百人，遠遠低於 4 月中旬每日高達 2,000 人的死亡率。在歐洲，除了少數地區性的爆發之外，大致上歐洲已經成功控制疫情。中國似乎也成功擺脫疫情二度爆發的威脅。也許美國的疫情也將在起伏中朝著相同的目的地前進。

上星期，英國牛津大學與 AstraZeneca、輝瑞藥廠與 BioNTech、Moderna 的疫苗初期試驗，以及吉利德用瑞德西韋治療新冠肺炎的試驗效果均傳出進一步的好消息。

此外，外界擔心美國政府即將面臨財政懸崖，可能被迫立刻停發失業津貼，促使白宮加速起草第五輪的財政刺激法案。

先前，美國民主黨在眾議院通過 3 兆美元的經濟刺激法案，接下來共和黨料將不甘示弱，本週將提出規模較小的經濟刺激法案並展開協商。歐洲各國同樣在研擬類似的財政刺激法案。此外，全球各大央行持續對金融市場挹注流動性。

經濟活動得設法穩定復甦

對於投資人而言，最重要的問題永遠是：目前資產價格是否已經反映了好消息？還是反映了壞消息？

現在，標準普爾 500 指數的預估盈餘本益比已經來到高水準，且新發行的股票與債券不斷吸引資金湧入。因此，目前看來好消息似乎都已反映在資產價格之上。

換句話說，即便美國通過新一輪的財政刺激法案並成功控制疫情，屆時投資人信心也只會維持現狀，不會進一步受到激勵。儘管疫苗成功問世有機會大大刺激市場的表現，但是投資人信心也很難在短時間內回到疫情爆發前的水準。

現在，投資人藉著央行挹注的流動性佈局大型成長股，且一直要等到消費支出與其他經濟活動呈現更加穩定的復甦力道，屆時我們才有機會看到資金回流景氣循環股與價值股－然而這一切將取決於疫情能否徹底獲得解決。

倘若消費支出與商業活動繼續載浮載沉下去，要想看到經濟活動穩健復甦，我們可能不只要等幾個月，而是要等上好幾個季度的時間。

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