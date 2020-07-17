「國泰永續高股息」受益憑證自 2020.07.20上市

國泰證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本（109）年 7 月 20 日上市開始買賣，並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/fund/00878）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 109 年 7 月 20 日。

四、事務代理機構：國泰證券投資信託股份有限公司。

五、最低交易單位：1,000 受益權單位。

六、經理公司：國泰證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號：70763944。

八、基金基本資料：

(一) 基金中文簡稱：國泰永續高股息。

(二) 基金英文名稱：Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF。

(三) 基金英文簡稱：Cathay Sustainability High Dividend ETF。

(四) 證券代碼：00878。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW0000087808。

(六) 基金統一編號：88090913。

(七) 基金成立日期：109 年 7 月 10 日。

(八) 每日漲跌幅限制：10%。

(九) 基金保管機構：台新國際商業銀行股份有限公司。