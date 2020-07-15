亞航CEO信心喊話 預估明年將可轉虧為盈

近日來新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度惡化，恐將對於全球的航空產業持續造成衝擊，但亞洲最大的廉價航空品牌亞航集團 (AirAsia) 仍表示，對於公司的營運具有信心，並預期明年將可恢復獲利能力。

亞航集團 CEO Tony Fernandes 表示，亞洲各國政府對於疫情的控制，相對於其他地區來得更有效率，因此，Fernandes 認為，亞洲航空產業的恢復能力將遠優於其他地區。

為了防止疫情擴大，各國政府採取邊境封鎖及旅遊禁令等措施，導致航空旅遊需求遭到嚴重衝擊，全球各地的航空業者皆面臨沉重的財務壓力，為了削減成本及提升流動性，航空業者紛紛採取裁員措施、或向政府尋求紓困資金。

馬來西亞廉價航空公司亞航集團也同樣因疫情受到重創，根據公司公布的財報數據，Q1 稅後虧損 8.038 億令吉 (約 1.88 億美元)，創下自該公司於 2004 年 11 月上市以來最大的單季虧損。

安永會計師事務所 (Ernst＆Young) 於上週出具審計意見，對於亞航的持續獲利能力表示懷疑，並認為疫情對該公司未來的營運前景將造成重創。

Fernandes 指出，儘管會計師所出具的意見相當合理，但強調亞航具備良好的籌資能力，未來將可透過政府提供的貸款、或者發行股票及債券等募資工具，獲得營運所需資金。

Fernandes 亦表示，公司已恢復了部分航班，預期毛利將可較疫情期間改善，目前馬來西亞國內航班已恢復了 50%，且計畫於近期恢復來往新加坡的航班。

受到 Fernandes 信心喊話的激勵，亞航集團於週三 (15 日) 馬來西亞股市收盤時上漲 2.03%，報每股 0.755 令吉。