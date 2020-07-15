掌握資金行情靠這檔 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金。

橡樹資本聯合創辦人霍華馬克思五月底接受媒體訪談時，形容資金行情對市場價格的作用就像，「噴泉的水流上有一顆球，只要水一直流，球就會停在空中。」
2008 年金融海嘯，首次開啟全球央行放水救市之路，此後金融資產就一路水漲船高。這次新冠疫情也一樣，聯準會 5 月的資產負債表已經比 2 月膨脹了 70%，高達 7.1 兆美元，全球股市也已經從最低點起漲 20% 以上。
眼見聯準會「放水容易收水難」，新一波資金行情已拂曉出擊，投資人要如何「追著球跑」？
1. 成長股增值潛力高 且大者恆大
投資人要建立的第一個認知是：相對價值股，熱錢更偏愛成長股。自 2009 年以來，當市場資金處於前所未有的寬鬆環境，若比較羅素 3000 成長指數與羅素 3000 價值指數，可發現成長股在資金行情推升下，爆發力驚人。
根據彭博統計，羅素 3000 成長指數於這段期間成長約 366%，反觀羅素 3000 價值指數漲幅約 195%，成長股的績效比價值股高出近 195%。
而且，成長股的股價呈現「大者恆大」趨勢。若將成長股細分成大型、中小型、小型三種，根據彭博統計，近十年來大型股的年化報酬率最高，達 13.3%，且年化風險最小、波動率最低，僅 13.2%。
總結來說，投資成長股優於價值股，成長股中，又以投資大型股 CP 值相對佳。
2. 投資市值最大且成長最快的國家—美國
找到了表現強勁的資產類別，接下來就是找出最強市場。目前為止，地表最強國家仍然是美國，不論股市市值的絕對價值或成長潛力都仍然是世界第一。根據世界銀行、倫敦證交所資料，截至 2018 年底，美國股市市值約 30.4 兆美元，幾乎是中國的 5 倍、日本的 5.7 倍。而且，美國的市值成長率也是全球股票市值前十大市場中最高的，即使仍在高速發展的中國，也跟不上美國股市膨脹的幅度。
美國能制霸全球，除了資金面因素，美國為熱錢集散地外，也得利於美國 GDP 仍是全球第一，經濟活動熱絡，且在多項科技創新指標中排名前三。人口數是全球第 3，而且人口結構與其它成熟國家相比相對年輕。
法盛 - 盧米斯賽勒斯美國成長股票基金鎖定「美國」、「大型成長股」，套句小米創辦人雷軍的話，「站在風口上，豬也能飛」。在「熱錢淹腳目」的環境中，投資若抓對趨勢，績效自然往上走。
3. 周轉率極低 股災展現抗震力
法盛 - 盧米斯賽勒斯美國成長股票基金由阿齊茲（Aziz Hamzaogullari）領軍。經理團隊操盤風格相當鮮明，投資前做好完整評估，對於看上眼的標的，一抱就是數年之久；因此，他們操盤的基金一年才增加一檔持股是常有的事。根據晨星資料，2019 年美國境內股票基金周轉率為 63%，法盛 - 盧米斯賽勒斯美國成長股票基金自成立以來實際周轉率為 12.7%，遠低於市場平均值 *。
而團隊會大動作換股的情況只有一種——市場劇變的時刻，例如這次新冠疫情帶來的美股熔斷恐慌，團隊也趁機買進包含波音、Salesforce.com** 等五檔標的。因為團隊堅信，市場越恐慌，遭錯殺的標的越多，反而是專業團隊搶便宜的好時機。
最重要的是，市場劇變的時刻，這檔基金的表現相對同類型基金抗震。以這次新冠疫情來說，它的跌幅不僅小於大盤，也是同類型基金 (美國股票基金) 中相對低的。
4. 經理人選股能力貢獻近 8 成獲利
巨災時刻能展現抗震力，說穿了也是因為經理人選股眼光精準，若分析過去十年阿齊茲經理團隊的獲利組成，光是團隊的選股能力就貢獻了八成。
獲利組成分析將基金報酬來源分成「產業配置」、「選股能力」兩塊。產業配置的意思是，假設經理人投資的產業整體趨勢向上，那麼獲利來源就歸功於整體投資環境的改善；反之，選股能力即為，當產業光環衰退，基金持股仍舊逆勢翻漲，反映團隊選股眼光精準。
基金點評：
市場在資金行情追捧下，已經歷一波反彈，未來高檔震盪無可避免，選股能力亦有數據支持，不想錯過這場新世紀資金派對、又在意波動度的投資人，或可留意這檔標的。
* 週轉率低與集中度高為本基金投資風格，不代表未來投資獲利之保證，且過去低週轉率與集中度高也不保證未來有相同特色。週轉率定義：指特定年份基金的證券資產「購進量」或「售出量」的較小值與「基金凈資產值」之比，反映基金買進和賣出證券數量及頻率。實際週轉率、與實際集中度計算是計算盧米斯賽勒斯同策略 (大型成長股策略) 之「大型成長股基金」自 2006/7/1 以來之平均。
** 以上若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證。
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