短高收債兼具收益與低波動 更適合未來環境

面對低利率環境以及新冠疫情等多重衝擊，市場波動加劇已成常態，景順投信指出，身處不確定環境下，投資人更需要收益相對高、波動度相對低的理財產品，而「短期高收益債券」在過去 20 年有 17 個年度出現正報酬，能提供投資人收益高一點、波動低一點的商品選擇，是人口老化及高波動環境趨勢下不可或缺的投資工具。

根據 Bloomberg 統計過去 20 年，也就是從 2000 年至 2019 年全球高收益債券指數、美元高收益債券指數及短期高收益債券指數表現，可以發現短期高收益債券在過去 20 年有 17 個年度出現正報酬，單年度正報酬機率達 85%，平均年度報酬率為 7.1%，顯示其相對於長天期高收益債券更為保守的商品特性，可提供下檔保護及波動度皆低於一般高收益債券。

景順全球優選短期高收益債券基金透過短天期的債券來參與不同經濟與產業的成長，能降低許多長期性的不確定因素，使投資更具綜效外；短天期債券能見度高，持有到期，能減少不必要的交易，可更有效的節省交易成本，使投資更具效益。

在過去 20 年，短期高收益債券表現相對穩健

資料來源：Bloomberg ， 全高收為美銀美林全球高收益債券指數、 美高收為美銀美林美元高收益債券指數、 短高收為美銀美林美元 BB 到 B1-3 年債券指數

景順投信指出，一般公司財報所呈現的投資能見度約為 1 到 2 年，與短期高收益債券到期日匹配，因此短期高收益債券的財報能見度相對較高，投資人對短債更有信心。另外，短期高收益債券較短的存續期，可大幅降低利率風險，提供的下檔保護及波動度皆優於一般高收益債券，是在經濟政策不確定性已升至歷史新高的現今大環境下，幸福且舒適的投資策略。

本基金非為保本或保護型投資策略，本基金可能存在信用風險與價格損失風險；本基金強調主動式專家管理，亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控，一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時，經理人會進行評估並處理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。Inv20-0243