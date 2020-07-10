LINE購物上半年業績增3成 將推獨立APP優化導購服務

社群平台 LINE 今 (10) 日宣布將獨立推出 LINE 購物 APP、購物護照，強化導購平台服務，LINE 台灣電子商務資深副總經理顧昌欣表示，平台上線以來持續優化，近期加強線上線下串流，而受惠疫情帶動網購商機，上半年平台營業額直逼雙 11 購物節，年增逾 3 成。

顧昌欣表示，LINE 在電子商務布局分為 LINE 購物、LINE 酷券、LINE 旅遊，三平台結盟全台灣超過 400 家電商、品牌、通路夥伴，也有 67 個海外品牌參與，今也宣布蘋果 (APPL-US) 商城等多家品牌正式進駐 LINE 購物，第 4 季也將進一步導入智慧搜尋服務，提升導購體驗。

顧昌欣進一步指出，LINE 購物運用 AI 技術，將累積的電商大數據智慧化運用，統計自 2018 年上線以來創造逾 300 億元業務量中，有高達 100 億元是由個人化推薦創造。

而數位化趨勢下，LINE 統計年輕世代 (18-24 歲)、熟齡 (55 歲以上) 新用戶數也持續增加，上半年分別年增 23%、43%，另外，夜晚經濟也成為趨勢，LINE 購物在晚間 9 時至凌晨 12 時為最熱門下單時段，成交金額占總業務量 36%。

LINE 也預計下周三 (15) 日推出全新獨立 LINE APP、LINE 購物護照服務，部分系統則已可下載使用，並預計新增四大服務，包含價格追蹤、降價通知、商店加碼、優惠整合，整合內容服務。

顧昌欣表示，台灣是 LINE 繼日本後推出導購服務的地區，目前每月不重複用戶達 1200 萬人，看準疫後、電子商務商機，將持續擴大與品牌、通路合作，力拚年底再增加 100 個合作夥伴，至於未來是否會新增直播、拚團服務，則都會評估。