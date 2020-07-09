詩肯6月營收寫5個月來高點 新店型挹注後市動能

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公告 6 月合併營收 1.46 億元，月增 9.49%，年增 0.79%，寫 5 個月來高點，詩肯表示，除了台灣商業活動趨於熱絡，轉投資新加坡事業體 NOVA 因當地 6 月 18 日進入第 2 階段解封，恢復正常營運也開始挹注營收，展望後市，隨著二代店型「詩肯量販品牌店」推出，將強化在地社區經營，可望為營收續添成長動能。

詩肯上半年合併營收 8.69 億元，年增 10.06%，創歷史同期新高。

詩肯說明，在 5 月母親節過後，台灣零售景氣明顯復甦，帶動台灣詩肯 6 月營收達 1.31 億元，年增 28.62%，而儘管 NOVA 恢復營業初期雖仍須時間調整，對營收貢獻仍是好消息，預估短期內營運可重回正常軌道。

就上半年來看，雖有疫情因素干擾，但詩肯營運體質良好，加上宅經濟發酵帶動家具銷售，營收並未受到太大衝擊，詩肯樂觀預期，下半年搭上振興順風車，逐月成長幅度將更加明顯。

展店方面，詩肯上半年展店放緩，不過，首次嘗試與大型量販通路攜手合作，旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」以雙品牌型態進駐桃園家樂福八德店，設定為第二代店型「詩肯量販品牌店」，希望藉此深入社區經營。

為因應三倍券將帶來的消費商機，詩肯已規劃如特殊組合半價、滿萬送千回饋無上限與加贈好禮等優惠。

截至 6 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品 3 品牌全台分別有 79、51、7 店，合計達 137 店，較 5 月增加 5 店，詩肯強調，隨著景氣逐漸回升，將持續評估適合商圈加快展店腳步。