筆電、平板動能強 瑞儀Q2營收季增逾7成優預期

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 受惠筆電、平板產品需求強勁，6 月合併營收達 51.47 億元，月增 3.39%、年增 15.28%，為近 11 個月高點，第 2 季營收達 152.31 億元，季增 77.78%、年增 17.35%，近 6 季新高，優於市場預期。

瑞儀累計今年前 6 月合併營收達 237.99 億元，年減 14.51%，瑞儀表示，筆電、平板等 IT 產品需求強勁，第 2 季出貨維持高檔，第 3 季動能可望延續，目前訂單能見度可看到 8 月，預期第 3 季可再優於第 2 季。

法人估，瑞儀第 3 季將受惠蘋果平板改款新機上市、第 4 季則有新款筆電挹注動能，加上車載、高階筆電平板、高階顯示器、工控、醫療等多元發展逐步貢獻營運，第 3 季將維持高檔，雖然第 2 季基期較高，估仍可望季增 1 成以內。

瑞儀 6 月背光產品出貨狀況，行動裝置出貨 588.5 萬件、月減 4.83%，IT 產品為 455.2 萬件，月增 5.95%，TV 有 7000 台，其他主要以車載產品為主的背光產品出貨量為 14.6 萬件，月增 12.3%，總計背光板出貨量達 1059 萬件，月減 0.2%。