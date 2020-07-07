理專10年A走客戶近5000萬元 彰銀遭金管會重罰1200萬元

又有銀行理專監守自盜！彰銀 (2801-TW) 前林姓理專自 2009 年 8 月至 2019 年 6 月間，長達近 10 年涉挪用客戶款項及與客戶有異常資金往來，受影響客戶數 4 戶，挪用款項 4964 萬元，且跟客戶資金異常往來 1334 億元，合計 6298 億元，違反銀行法，彰銀今 (7) 日遭金管會核處新臺幣 1200 萬元罰鍰。

金管會表示，林姓理專有三大手法，第一招是藉著為客戶理財為由，透過代存提款時，將款項轉入其關聯戶或其他客戶銀行帳戶，作為購買其他客戶保單及補貼其他客戶保單投資損失、支付固定配息金額之用，並有部分款項挪為自用。

第二個手法是，與所經管客戶有異常資金往來，以補貼其他客戶投資虧損，或墊付所挪用其他客戶的款項。

第三招是，從事保險招攬業務，未確實瞭解客戶的需求適合度、向客戶承諾有一定獲利、未確認保險文件是否由客戶親簽，及該行法令遵循等內部控制制度功能亦未能妥適發揮等狀況。

金管會表示，彰銀沒有確實執行客戶身分確認機制等相關內部控管作業規範、未有效督導行員落實內部員工行為準則、未遵循所訂保險代理人業務作業規範、未建立妥適關懷理財客片措施及對理財人員關聯戶的監控機制，未妥適建立保險商品交易異常態樣的監控機制等事項。

此案因為同時違反銀行法和保險法，涉案時間長、且挪用金額較大，但考量彰銀主動陳報，且稽核單位積極配合金管會查核事項，總行亦對林姓理專及相關業務部門主管等 15 人做適當處置，及逐步採行改善措施，因此對彰銀核處 1200 萬元罰緩。

金管會強調，「理專十誡」今年 6 月 14 日上路，就是提醒銀行應注意的控制點，各銀行應依理專十誡的原則於 6 個月內審慎檢視，完善內部規範並辦理內控三道防線的查核，以降低再犯的可能性。銀行於調整期過後如果仍有發生相同舞弊案件，即表示內控改善未確實，金管會將依案情視內部控制的缺失嚴重程度作為加重裁罰的考量。