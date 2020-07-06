德微6吋晶圓研發成功 2022年毛利率拚40%

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (6) 日指出，旗下亞昕今年已完成 GPP(玻璃鈍化)工藝製程的 6 吋晶圓開發，可望大幅減少成本，加上導入自動化設備，將優化人力結構，董事長張恩傑看好，德微未來兩年毛利率將逐年優化，目標朝向 40% 前進。

張恩傑表示，德微取得亞昕股權後，積極調整營運方向，帶動亞昕去年成功轉虧為盈，產能也逐步提升，月產能從 2018 年的 3000 片，拉升至目前 2 萬片，增幅為 566%，稼動率目前達 80%。

除了整合晶圓製造，德微也協助亞昕投入新製程研發，亞昕今年初已成功完成 GPP 製程的 6 吋晶圓開發，突破二極體 GPP 的製程技術，可望大幅降低成本，且因導入自動化設備，未來兩年將降低晶圓製造及封裝成本各 25%，推升毛利率提升，目標希望 2022 年達 40%。

展望第三季，張恩傑認為，隨著遞延的 5G、車用電子與 AI 智能等應用發酵，將帶動週邊產品對二極體的需求，預計第三季業績將再優於第二季，前三季營收可望逐季成長。

德微 6 月營收 1.33 億元，月減 2.32%，年增 1.75%，第二季營收 4.14 億元，季增 8.21%，年增 5.61%，累計上半年營收 7.97 億元，年增 7.73%。