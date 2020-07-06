氣立旺季提前到 Q2營收4.53億元創8季來新高

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 第二季受惠防疫設備組件訂單加持，單季營收 4.53 億元，寫 8 季新高，第三季因新款美系手機的生產設備需求帶動，也可維持第二季水準，下半年將維持在高檔水位，優於上半年；今年營收、獲利都將成長，估上半年每股純益將突破 1 元的水準。

氣立今 (6) 日公布 6 月營收，達 1.46 億元，月減 3.31%，年增 26.58%；累計 2020 年第二季營收為 4.53 億元，季增 54.69%，年增 27.98%，2020 年上半年營收為 7.47 億元，年增 8%。

氣立主管指出，今年第二季訂單接續不墜，兩岸工廠維持高稼動率，推升單季營收 4.53 億元創 8 季新高，顯示集團已擺脫去年貿易戰及第一季新冠肺炎疫情造成的衝擊，預期下半年電子業訂單挹注下，營收表現將優於上半年，整體營運表現將可優於去年。

依目前氣立手中訂單來看，第三季因新款美系手機生產設備需求帶動，也可維持第二季水準。

氣立浙江平湖新廠已進入驗收階段，並申請使用執照中，預計今年第三季可投產營運，氣立主管表示，為滿足需求，新廠區擁有大陸極難申請的排汙執照，可完成模具、鋁壓鑄、陽極、烤漆及精加工等製程，除自用外，並可對外接單，隨著營運規模擴大，也有利再創集團營收高峰。

隨著全球疫情逐步趨緩，終端消費需求也明朗，過去集中於 3、4 月份的消費電子生產設備治、工具組件訂單，可望在下半年開始復甦啟動，並持續至年底，可望帶動第四季業績淡季不淡，全年營運估可維持高檔。

氣立今年 3 月起獲防疫設備組件旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件訂單，呼吸機過濾器組件出貨也提升，第一季稅後純益 1596 萬元，較去年同期 1448 萬元成長 10.18%，每股純益 0.24 元；第二季由於防疫設備出貨持續擴張，業績可望持續走升。

氣立每股擬配發現金股利 1.2 元，包括盈餘配發 0.6 元及資本公積配發 0.6 元，將在 7 月 27 日除息交易。