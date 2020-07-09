同欣電Q2營收季增5%優預期 Q3可望改寫歷史新高

同欣電 (6271-TW) 6 月受惠菲律賓廠復工進度超前，加上客戶需求轉強，6 月營收達 7.85 億元，創 7 年來新高，帶動第二季營收轉季增 5%，優於原先季減預期；第三季隨著擴產效益顯現、超音波感測器放量，及併入勝麗財報，法人估，單季營收將創新高，單月挑戰 10 億元大關。

同欣電 6 月營收 7.85 億元，月增 14.33%，年增 41.77%，第二季營收 20.62 億元，季增 5.6%，年增 13.17%，累計上半年營收 40.16 億元，年增 16.82%。

隨著疫情趨緩，菲律賓政府逐步解封，同欣電當地工廠復工進度從 5 月的 40%，拉升至 6 月的 70-80%，加上車用 LED 陶瓷基板急單，同欣電 6 月營收回升至 7 億元以上，創自 2014 年 7 月以來新高，第二季營收也從季減轉季增，優於預期。

展望第三季，同欣電三大動能帶動，營收將明顯轉強；包含 RW(晶圓重組) 月產能將在本季擴增至 16 萬片，新增的 5-6 萬片產能本季將全數開出供客戶使用，且產能將滿載至年底。

再者，同欣電本季美系客戶超音波感測器出貨將明顯放量，加上疫情推升客戶需求增加，彌補其他 MEMS 感測器需求下滑的壓力。

同欣電自本季開始將完整併入勝麗財報，以勝麗前 5 月平均營收 2.09 億元推算，下半年單月營收將達 9 億元，法人看好，同欣電將首次挑戰 10 億元大關。