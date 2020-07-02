〈美股早盤〉非農就業飆增480萬人 道瓊早盤大漲逾400點

美國勞工部於週四 (2 日) 公布 6 月份非農就業人數變化，報大增 480 萬人，遠優於市場預估的增加 300 萬人，6 月份失業率則報 11.1%，低於前值 13.3% 及市場預估值 12.5%。此外，美國上週初次申請失業金人數報 142.7 萬人，較前值 148 萬人下滑。

非農就業報告的亮眼成績，顯示美國在經濟重啟後，提振了就業市場的景氣回溫，刺激美股於週四 (2 日) 早盤大漲，道瓊指數上漲超過 400 點，台積電 ADR 上漲 2.34%。

新冠肺炎疫情

世界衛生組織 (WHO) 週三 (1 日) 警告，部分國家的新冠病毒快速擴散，或許需要再次啟動防疫封鎖或其他限制措施，以控制病情。

目前美國每日新增逾 4 萬病例，幾乎是 5 月中旬每日新增 22800 例的兩倍。白宮公衛顧問佛奇 (Anthony Fauci) 週二表示，西部和南部情況最明顯，約 5 成新增病例集中在四個州：佛州、加州、德州、亞利桑那州。

美國經濟刺激

美國眾議院週三 (1 日) 以 233 票贊成、188 票反對，批准了一項 1.5 兆美元的基礎設施投資議案，以擴大在道路、橋樑、公共交通和鐵路方面的支出，但白宮和參議院共和黨人反對，法案前景仍不確定。

另外，美國總統川普週三稱，支持向美國民眾發放新一輪現金補貼，而且提供的資金比民主黨提出的還要多。

美中關係進展

美國眾議院週三 (1 日) 一致同意，通過一項法案，將制裁那些和參與打擊香港民主抗議人士的中國官員有業務往來的銀行。

此外，美國再次就新疆問題向中國政府施壓，週三 (1 日) 美國商務部發布一份商業諮詢報告，警告美企在中國新疆面臨侵犯人權的風險。

截至台北時間週四 (2 日)22 時許：

道瓊指數上漲 402.16 點或 1.56%，暫報 26137.13 點

那斯達克上漲 120.75 點或 1.19%，暫報 10275.38 點

標普 500 上漲 38.68 點或 1.24%，暫報 3154.54 點

費半上漲 27.33 點或 1.39%，暫報 1996.27 點

台積電 ADR 上漲 2.34% 至每股 58.15 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.694%

紐約輕原油上漲 1.51% 至每桶 40.42 美元

布蘭特原油上漲 1.52% 至每桶 42.67 美元

黃金下跌 0.18% 至每盎司 1776.65 美元

美元指數下跌 0.10% 至 97.055 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉早盤上漲 9.37%，達 1224.50 美元。

特斯拉將於週四美股盤後發布第二季交車量與產量，特斯拉 CEO 馬斯克於週三 (1 日) 發出一封電子郵件，祝賀公司數萬名員工，似乎暗示著第二季交車量已成功達標。

為了刺激需求，特斯拉第二季將旗下電動車在北美的價格降低多達 6%，同時也在中國調整價格，上海工廠則在防疫禁令解除後恢復生產。根據 FactSet 分析師的共識預期，截至 7 月 1 日，華爾街預計特斯拉交付數可達 7.2 萬輛，預測範圍從 3.9 萬至 8.6 萬不等。

Lululemon 早盤上漲 1.22%，達 312.38 美元。

Lululemon 的執行長 Calvin McDonald 於 6 月 30 日 宣布，將以 5 億美元收購健身平台 Mirror，並表示這筆交易的資金將由公司 15 億美元現金流支應，預期收購事宜將在一兩週內完成。

美國銀行 (BoA) 分析師週三表示，此收購案將可為 Lululemon 創造 7 億美元營收，且訂閱用戶在 2023 年之前達到 60 萬。 美銀將 Lululemon 的股票評級評為買入，目標價設在每股 340 美元。BMO 分析師對 Lululemon 的股票評級則為與「大盤持平」，目標股價為 192 美元。

輝瑞早盤上漲 1.78%，達 34.34 美元。

百年大藥廠輝瑞與合作夥伴 BioNTech 週三 (1 日) 傳出新冠疫苗好消息，兩家公司合作開發的實驗性疫苗 (BNT162b) 首批臨床試驗結果呈積極結果。首批臨床數據週三在預印期刊網站 MedRXiv 上披露，目前正接受科學同行評審研究結果。

疫苗若實驗成功，輝瑞和 BioNTech 預計將於今年底前生產最多 1 億劑，2021 年底可能生產超過 12 億劑。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月非農新增就業 (萬人) 報 480，預估 300，前值 250.9

美國 6 月失業率報 11.1%，預估 12.5%，前值 13.3%

美國 6 月勞動參與率報 61.5%，預估 61.2%，前值 60.8%

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 5.0%，預估 5.5%，前值 6.7%

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 - 1.2%，預估 - 0.5%，前值 - 1.0%

美國 6 月平均每週工時報 34.5，預估 34.5，前值 34.7

美國上週初請失業金 (萬人) 報 142.7，預估 135，前值 148

美國上週續請失業金 (萬人) 報 1929，預估 1900，前值 1952.2

美國上週初請失業金四週均值 (萬人) 報 150.3，前值 162

美國新增非農就業人口 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

蒙特婁銀行策略師 Stephen Gallo 表示，由於聯準會暗示將會持續採取低利率政策，因此，無論就業市場表現如何，對於股市的漲勢將不會造成太大衝擊。投資人對於低資金成本的預期，將可彌補經濟數據表現不佳的消息。

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示，投資人相當關注最新的非農就業報告，儘管 6 月份非農數據表現亮眼，但 Hewson 警告，仍不能無視目前正在惡化的新冠疫情，以及未來可能對於經濟及就業市場造成的衝擊。