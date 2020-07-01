李長庚：亞洲金融風暴錯失機會 三因素看好台灣金融整併時機到

國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚今 (1) 日表示，1997 年亞洲金融風暴時，台灣也幸運躲過衝擊，卻也錯失金融整頓的機會，而這波新冠疫情，加上低利率時代以及數位轉型等三大原因，相信台灣金融整併時機已到來。

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李長庚表示，台灣在這次新冠肺炎疫情下相當幸運，但要去思考幸運是好是壞，1997 金融海嘯時，台灣也幸運躲過衝擊，但此後各國金融整頓速度大幅超前，台灣卻因為「不夠痛」痛失轉型決心，因此也錯失金融整頓的機會。

李長庚舉新加坡 DBS 星展銀行為例，1997 年金融海嘯時，星展銀放款、總資產等條件跟兆豐金、三商銀差異不大，但是二十幾年下來，星展銀一家銀行的獲利，已超過台灣所有銀行的總和。

李長庚說，全世界產生大變動，就會產生新的典範、新的常態跟新的贏家，懂得善用機會的人來說形勢大好。

李長庚進一步指出，低利率環境下，日本、歐洲都已經零利率成為新常態，美國聯準會 (Fed) 也說，在 2024 年前貨幣政策都會維持，因此可預期利率會很低，日本金融業過去幾年整併速度超乎想像，主因就是利率太低、沒錢賺，整併完大家獲利更好、利潤更多，預計此現象也會在台灣產生，整體來說，預期因為疫情，低利率、再加上數位轉型下，相信台灣金融業整併時間點已到。