香港5月零售銷售下跌32.8% 大於市場預期

香港政府於週二 (30 日) 公布 5 月份零售銷售額年率，報年減 32.8%，達 268 億港幣 (約 35 億美元)，呈現連續 16 個月下滑的趨勢，顯示受到香港示威活動及新冠肺炎 (COVID-19) 疫情等因素衝擊，導致香港的零售產業仍深陷泥沼。

香港 5 月份零售銷售額衰退 32.8%，雖然下滑幅度較 4 月份的 36.1% 縮小，但仍較市場預估的衰退 31.8% 為差。5 月份的零售銷售量則報衰退 33.9%，下滑幅度小於 4 月份的 37.5%。

香港零售銷售量年率 (圖：Trading Economics)

受到新冠疫情的打擊，導致香港零售業於 2 月及 3 月份跌落至谷底。零售銷售額於 2 月及 3 月分別衰退 44% 及 42.1%，零售銷售量則分別衰退 46.7% 及 44.0%。

隨著疫情逐漸放緩，香港政府亦開始逐漸解除封鎖及放寬社交距離政策，預期將有望促使零售業、飯店業、及休閒娛樂產業的景氣復甦。

此外，為了減輕疫情的衝擊及振興經濟，香港政府於 2 月份時宣布將針對 18 歲以上的永久性居民，每人發放現金 1 萬港幣，而此措施將於 7 月份開始實施，預期將有望刺激消費支出的成長。

根據香港旅遊發展局數據顯示，5 月份的訪港觀光客人數較去年同期大幅衰退 99.9%，僅達 8100 人。