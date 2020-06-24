〈金管會聯訪〉疫情衝擊 金融科技展停辦改國際論壇 純網銀將延後開業

金管會主委黃天牧今 (24) 日表示，金管會繼與科技業座談後，將於 29 日與金融業就金融科技再進行會談，隨後就會勾勒「金融科技發展路徑圖」，預計 8 月對外公布。金管會官員補充表示，受疫情影響，年底舉行的大型金融科技展將因疫情暫停一次，改為 10 月底舉行金融科技國際論壇；此外，純網銀也將延後至年底前開業。

金管會甫於 6/17 與科技業者面對面交流，黃天牧表示，6/29 將進一步跟金融業者座談，綜規處會彙整這兩場座談會、以及過去相關業者學者的建議，去勾勒「金融科技發展路徑圖」，包括聯徵中心功能、STO、區塊鏈、協調機制等納入參考，整體路徑圖將於 8 月對外公布。

至於金融監理沙盒、金融科技園區等，金管會也會繼續執行，然而，金管會連兩年都在年底舉辦大型的金融科技展，不過今年受疫情影響，官員表示，金融科技展將因疫情暫停一次，預計明年舉行，而今年 10 月 29、30 日舉行的金融科技國際論壇，一部分是實體召開、一部份則透過視訊舉行、或事先錄影。

除了金融科技展受疫情影響停辦，銀行局長莊琇媛透露，依照規定，純網銀開業前一個月要進行模擬測試，不過目前三家純網銀還沒開始進行，主要是前陣子因為疫情關係，在設定資訊系統時，有很多工程師是跟國外廠商合作，因為疫情而無法來台，所以造成準備時程沒按當初規劃進行。

莊琇媛進一步指出，目前三家純網銀進度還處於完備資訊系統階段，接下來須把模擬測試先完成後，金管會進行開業前查核，因此比原定開業時程稍晚，預計今年年底前會上路。

此外，與金融科技相關的還有開放銀行 (Open Banking)，莊琇媛表示，第一階段已上路，第二階段「開放消費者資訊查詢」功能，由銀行跟 TSP 業者去定合作關係，目前自律規範、資安標準等都已訂定完成，預計今年底前，就會有銀行來申請跟 TSP 業者合作，樂觀預估年底可上路。

不過，莊琇媛強調，Open Banking 第二階段上路後，TSP 業者會去要客戶資料，因為涉及民眾個資、資安問題，銀行必須去確認資料保護、資安規範都符合銀行合作的標準，因此主管機關會加強要求銀行、TSP 業者的法遵與資安規範。