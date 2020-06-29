投資級債好在哪？為何是必備的核心資產?

「一個月內挫跌三成、三個月後反彈四成！」這是 S&P500 指數今年上半年演出的戲碼，全球金融市場也大多複製類似的走勢－忽漲忽跌、時好時壞！因此自今年 3 月起，不少人紛紛將部份或大部份資金轉往波動較低的投資等級債避風頭，從基金資訊觀測站統計國人申購基金狀況，也呼應了這個趨勢，固定收益類型申購以「投資級債」為訴求的相關產品，有不少基金的申購熱度都往前大幅擠進。

未來當波動已成常態，有愈來愈多人認同，不論市場晴雨，較低波動的核心產品應是投資組合中的基本配備，不可缺少。NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 近來優異的表現，也成為投資人高詢問度的標的。而深究近期掀起的「投資級債」熱潮，以下三大優勢應是受青睞的重要關鍵：

1. 市場晴雨皆宜，避風港的好所在

「投資級債」就像是把晴雨兩用傘，舉例來說 (詳參下表)，當市場因科技泡沫、金融海嘯、歐債危機等出現大幅修正，美國投資級公司債跌幅相對有限，甚至逆勢上漲；此外，當全球股市走升，美國投資級公司債也隨著走揚，展現抗跌隨漲實力，無論市場晴雨天都能展現其美好價值。

資料來源：Bloomberg，MSCI 全球股票指數、彭博巴克萊全球高收益債指數、彭博巴克萊美國投資級債指數，截至 2020/4/3。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

2. 提供長期一致的回報

許多人對「投資級債」有著「收益平平」的刻板印象。但回顧過去 30 年，投資級債年平均報酬可來到 7%；偶有表現不佳的時候（僅有六個年度出現負報酬），年度跌幅也不會比 - 5% 更差，且美國投資級債下跌年度多能與美股錯開，兩者一起挫跌的機率相當低。

投資級債長期表現佳，30 年平均年報酬 7%

資料來源：Bloomberg, 1989-2019。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

3. 與股市相關性低，真正達分散風險之效

美國投資級債與其他風險性資產關聯度非常低。比如與美股的相關係數僅有 0.13，與美國高收益債的相關係數也不到 0.5。比較起來，美國投資級債與美國公債的走勢比較貼近，又提供較理想的收益水準，更能在不確定的環境下，發揮更好的風險分散效果。

相關係數：美國投資級公司債 VS 其他資產

資料來源：: Bloomberg，2005/3/31 – 2020/3/31，周資料，美投資級債採彭博巴克萊美國投資級公司債指數、美國公債採彭博巴克萊美國公債指數、美股採標普 500 指數、環球股採 MSCI 世界指數、美高收債採 ICE 美銀美林美國高收益債券指數。

最強核心首選，5 星級投資級債

NN (L) 債券基金系列向來是國內投資人布局固定收益資產的重要口袋名單，其中 NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 直接瞄準美元投資級債，持有的投資級債標的（含現金）高達 97%*，並以 100% 持有美元標的的方式避開匯率風險；其次，該基金也獲得晨星綜合評級最高 5 顆星 ** 肯定，無論短中長期績效表現均十分出色，致力替投資人的資產配置增加核心肌力。

尤其市場仍擔憂新冠疫情有二次爆發的風險，全球經濟的回復時程也還在未定之天，投資人莫忘今年上半年的震撼教育，投資組合中萬萬不能少了「投資級債」，有助於讓投資核心肌群更強健的投資利器。

NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金) 之短中長期績效表現 (%)

資料來源：Lipper，以 X 美元類股、美金計算，同類基金為 Lipper Global Bond USD Corporates，截至 2020/5/31。

進一步了解更多投資級債：https://pse.is/TK2Z6

* 資料來源：NN 投資夥伴，野村投信整理，資料截至 2020/4/30。** 資料來源：採 X 股美元。Morningstar，晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果，星級越高表現越佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站說明 (http://tw.morningstar.com)，資料日期：2020/5/31。

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