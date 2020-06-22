〈金寶股東會〉各國解封有助經濟回溫 續推動子公司回台上市

金寶 (2312-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長許勝雄表示，台灣電子業在全球有很好的競爭優勢，將維持領導地位，隨著各國陸續解封，將有助經濟回溫，而金寶推動子公司回台上市腳步不會停。

許勝雄表示，台灣電子業有很好的競爭優勢，包含人才、產品創新、國際連結上，可望繼續擔任領導角色，隨著全球各國陸續解封，包含美國各州、歐盟各國邊境放寬限制，都有助經濟活動回溫。

展望下半年，許勝雄指出，前兩年全球面臨貿易戰、科技戰，今年又碰上新冠肺炎疫情，下半年經濟局勢仍是嚴峻的「峻」，加上台灣以出口為導向，依賴國際程度高，再呼籲政府積極加入 CPTPP、RCEP、FTA 等協議。

許勝雄進一步指出，子公司回台掛牌計畫不變，今年起會陸續推動菲律賓子公司、泰金寶等回台掛牌，據了解，泰金寶預計 9 月送件，明年 3 月前掛牌，菲律賓子公司則預計明年 4 月送件，明年第 3 季掛牌。

股東關心前總經理人事變動，是否是陣前換將，許勝雄回應，沈軾榮因個人因素請辭，但未來仍將專注在 3D、人臉辨識與機器人等新產業，因資源有限，集團也將把區域、投資效益做整體有效規劃、利用。

至於是否規劃二代接班，許勝雄表示，幾年前開始布局，目前除擔任起初創業三家公司董事長外，其餘子公司、新創公司都交由總經理等人負責，老中新三代各有優點，時間到自然會順勢接班。