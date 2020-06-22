

◆盤勢分析

1. 因美國部分州傳出確診數創高，加上 APPLE 宣布關閉 11 家門市消息，上周五美股開高走低，終場四大指數漲跌幅介於 - 0.8~+0.03%，其中指標股漲少跌多僅有 FB、亞馬遜、APPLE、美光、Intel、AMD 小漲。

2. 因蘋概股熄火，加上部分強勢生技股高檔震盪，上周五加權指數早盤小幅跳高後走勢蹣跚，整日維持在平盤附近震盪。因富時系列指數季度調整，尾盤爆出單筆 542 億元大量，終場加權指數小漲 1.53 點，收在 11,549.86 點，漲幅 0.01%。

3.OTC 指數開高走高，收盤上漲 0.50%，收在 158.91 點，連續拉出第四根紅 K 棒，領先加權指數創波段新高。目前上方壓力在 160 點，下方支撐則為月線 151.85 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股窄幅波動，收小黑十字 K 棒，守穩在短天期 5、10、20 日均線之上。

(2) 量能：因富時季度調整，收盤量增至 2,508.96 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉開口縮小、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 84.42 億元；外資 - 102.19 億元、投信 + 3.84 億元、自營 + 13.93 億元。

5.IC 設計：2454 聯發科受惠中國手機密集發布，加上外資日系外資調高目標價至 700 元，週五股價開高走高，收在近期最高價。2458 義隆電、8081 致新、3034 聯詠、2379 瑞昱股價緩步走高。

6. 遊戲：由於時序即將進入暑假，加上疫情轉趨不明朗，遊戲股王 3293 鈊象連續兩日上漲，3687 歐買尬、4994 傳奇股價表現佳。

7. 生技：檢測概念 4133 亞諾法拉漲停；4743 合一、4128 中天早盤爆量打開，尾盤再度收漲停。同族群疫苗、防疫材料則呈現高檔拉回。

8. 設備：6414 樺漢 2Q20 營運續強，上周五股價爆量收漲停；6166 凌華成為高通推出機器人新平台受惠者，股價創年內新高。

9. 操作建議：全球股市受消息面影響波動劇烈，台股連續兩天在 11500 附近震盪，加上長假在即，短線進入多空拉鋸，但中期偏多趨勢尚未改變，個股方面持續維持快速輪動，低階布局投信季底作帳。短線可關注 IC 設計、5G 相關、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

10.PS5 拉貨潮 供應鏈 Q3 嘗大單：最新遊戲機 Sony PS5 傳出將在第四季問世，且目前供應鏈已經開始逐步拉高出貨量，預期第三季將可望是 PS5 供應鏈的出貨高峰。市場看好，微機電（MEMS）麥克風廠 6679 鈺太、微控制器廠 4919 新唐及 USB Hub 控制 IC6104 廠創惟將可望雨露均霑，推動第三季業績迎來出貨旺季。

