疫情逼出避險 夜盤交易量續成長 期交所今年目標突破3億口

期交所今 (18) 日舉行股東會，通過每股配發股利 3 元。由於今 (2020) 年受疫情影響，不僅市場波動加劇，避險需求大增，夜盤交易也持續成長，期交所今年交易量目標突破 3 億口。

臺灣期貨市場去年在市場振幅及波動度較 2018 年下滑影響下，全年交易量為 2.61 億口，較 2018 年 3.08 億口、減少 15.36%；在交易量挹注營收下，期交所去年稅後淨利達 19.49 億元，每股稅後純益 5.5 元。

雖去年整體交易量略為回檔，但夜盤的表現亮眼，去年夜盤交易量較 2018 年成長 6.5%，夜盤占同商品日盤交易量比重則成長至 29.8%，創下夜盤上線以來新高。

而今年因新冠病毒疫情衝擊全球金融市場動盪，截至 5 月底，日夜盤交易占比再成長至 37.2%，顯見夜盤已成為交易人盤後交易避險的主要管道。

吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際的交易結算制度，國內期貨市場穩健發展，在新商品部分，2019 年期交所推出「美國那斯達克 100 期貨」及「富櫃 200 期貨」後，今年 6 月 8 日再推出「台灣永續期貨」及「 台灣生技期貨」兩項商品。

在制度面部分，為防範盤中瞬間價格大幅異常波動，期交所從 2018 年起分階段建置期貨市場動態價格穩定措施，2019 年適用國內及國外股價指數期貨和台指選擇權，今年 6 月 8 日再納入 ETF 及匯率類期貨。

期交所總經理黃炳鈞表示，今年到 6 月 17 日止，期貨日均成交量達 152.3 萬多口，較去年同期成長約 11%，由於市場波動加劇，避險需求大增，夜盤交易也持續成長，期盼今年整體交易量目標突破 3 億口。

期交所今天股東會也通過每股配發股利 3 元，含現金股利 2.6 元及股票股利 0.4 元。