凱撒法案生效 黎巴嫩貨幣遭殃暴貶70% 民眾瘋搶美元

美國《凱撒法案》制裁敘利亞阿薩德政府周三生效，緊鄰敘利亞的黎巴嫩出現了經濟和金融混亂，黎巴嫩鎊急速貶值，美元儲備告急，民眾排隊瘋狂搶購美元。

《凱撒法案》將制裁所有幫助敘利亞阿薩德政權的外國實體和個人，包括禁止其入境美國、凍結其在美國境內的所有資產，以及拒絕其使用美元金融體系，並已在本周三正式生效。

黎巴嫩鎊與美元掛鉤長達二十多年，近年來，該匯率已被高估了 50%。此一機制嚴重扭曲了經濟，使黎巴嫩商品在國外的競爭力降低，破壞了製造業和農業，以扶持黎巴嫩極為依賴的服務業，使得 76% 的工作崗位來自服務業。

為了防止擠兌，去年 10 月，黎巴嫩央行停止向除小麥、藥品和燃料以外的進口商提供美元，銀行也縮減兌換美元的額度，有美元需求的企業被迫轉向黑市換取美元，導致黎巴嫩鎊急劇貶值。

週四 (18 日) 黎巴嫩的貨幣兌換集團 (Money Exchange Syndicate) 設定的匯價為 3900 黎巴嫩鎊兌一美元，但黎巴嫩官方匯率仍是 1507 黎巴嫩鎊兌一美元，和黑市匯價相較，幾乎貶值 70%。

黎巴嫩央行週一 (15 日) 起每天自外匯存底撥出 600 萬美元，並限制黎巴嫩民眾個人兌換美元上限額度為 200 美元，以抑制黎巴嫩的眨勢。

據 naharnet 網站報導，周四黎巴嫩人再次排起長隊搶購稀缺的美元，尤其在貝卡東部地區和南部城市西頓，民眾更是一大早搶在兌換站點開門前排隊兌換美元。