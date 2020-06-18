盤前財經大事搶先讀2020年06月18日

今日操盤前瞻

暫停交易：晶電、隆達

股東會：儒鴻、永大、長興、士紙、裕隆、智邦等

除權息：台積電、中再保、敦陽科

萊特海澤：美中貿協步正軌 支持加重醫療產品關稅

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週三 (17 日) 表示，美中貿易協議正步入正軌，此外，為了刺激企業在美國本土生產藥品和醫療產品以對抗新冠疫情，他支持對進口藥品、醫療用品加重關稅。閱讀全文...

北京疾控中心：北京市疫情處上升期 不排除持續一定時間

北京市政府週三 (17 日) 罕見接連召開疫情記者會，說明當前的防控情況。北京市疾控中心副主任龐星火表示，這次疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處於上升期，不排除發病人數未來還會維持並持續一定時間。閱讀全文...

中研院新冠抗原檢測產品技轉名單出爐 五台廠獲選

中研院研發出 15 分鐘抗原檢測裝置，第一輪招商共 7 家業者入列，經過評選後，最後由瑩芳、泰博 (4736-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、台塑生醫及東耀生技等 5 家勝出，與中研院簽訂非專屬授權合約。閱讀全文...

友達衝刺 MiniLED 拚明年打入中高階商用市場

台灣光電產業近年積極布局 MiniLED、MicroLED 市場，展望今年產業發展，友達 (2409-TW) 技術長廖唯倫表示，技術已接近成熟，繼推出 32 吋高階顯示器、17.3 吋電競筆電後，明年將打進中高階商用筆電、顯示器。閱讀全文...

疫情趨緩聯貸回溫 慧洋、味丹聯貸爆 1 倍以上超額參貸

疫情趨緩企業營運也逐漸回溫，銀行除忙紓困也不忘爭搶聯貸商機，兆豐銀、土銀昨 (17) 日分別與慧洋 - KY(2637-TW)、味丹簽訂聯貸合約，其中兆豐主辦的慧洋 - KY 聯貸金額約 28.8 億元，味丹聯貸 70 億元，兩件聯貸案均爆出超過 1 倍以上超額參貸。閱讀全文...