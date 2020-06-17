詩肯看好振興措施 下半年營運將明顯成長

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (17) 日召開股東會，董事長林福勤表示，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，營運不如預期，隨著商業活動逐漸回復正常，加上政府將推振興經濟三倍券，預期營運可雨過天晴，「下半年將較上半年明顯成長」，而併購 NOVA 後，未來將快速展開在東協市場的版圖，力拚成為全亞洲連鎖家具第一品牌。

林福勤表示，雖然去年大環境不佳，但異業結盟推出的促銷在年底發酵；另一方面，詩肯深耕台灣之餘，希望開展東協市場版圖，因此，去年進行成立 26 年來首次併購案，以 2.28 億元取得新加坡第 2 大家具零售商 NOVA 的 100% 股權。

展望後市，隨著民眾消費信心恢復，台灣零售業業績和實體店人潮回流，詩肯強調，將配合政府推出的振興經濟措施端出有感促銷，全力彌補流失業績。

而轉投資 NOVA 雖同受疫情影響，在 5 月因新加坡宣布封城而暫時停業，但當地政府也發放相關補助，可彌補固定營業成本，因此並未對詩肯營運造成衝擊，隨著新加坡在 6 月初已初步復工，並預計於 6 月 19 日恢復大多數經濟活動，林福勤看下半年營運將恢復正常。

詩肯於今日的股東會中通過配發 1.8 元現金股利，以今日收盤價 33.85 元計算，現金殖利率約 5.32%。