五天飆破百例確診 北京市再上調「應急響應」等級至二級

短短五天內累計確診數飆破百例後，北京市政府週二 (16 日) 晚間宣布，經新冠肺炎 (COVID-19) 防控小組評估疫情形勢後，確定自即日起將疫情防控「應急響應」等級由三級上調至二級。

北京市政府副秘書長陳蓓宣布，將北京的疫情防控「應急響應」等級自三級升至二級，持續做好嚴防境外疫情輸入的管控工作。作為中國重要的政經中心，北京市本月 6 日甫宣布將應急響應等級自二級下調至三級，然而僅維持不到兩週，防疫策略又隨疫情爆發而做調整。

北京市政府發布公告表示，繼連續 57 天無新增本土確診後，北京市 6 月 11 日再度出現本地病例，截至 6 月 15 日共累計 116 例檢測陽性者，其中確診病例達 106 例，無症狀感染者 10 例，所有病例均和新發地農產品批發市場有直接或間接的流行病學關聯。

目前，群聚感染已影響該市 9 區以及 28 個街道，並於河北、遼寧和四川 3 市引發相關病例。

(圖：AFP)

根據上述公告，北京市將恢復社區封閉式管理，同時嚴格管控出入京人員，落實測溫、登記等措施。此外，針對新發地市場相關人員，政府下令一律禁止離開北京，並呼籲其他人員非必要不出京，否則須持 7 日內檢疫陰性證明。

教育部分，按北京市政府發布全市二級響應部署，北京市教育委員會週二晚間第一時間宣佈，明 (17) 日起北京市中小學以及中等職業學校一律停止到校上課，高校 (職) 明日起停止返校，全市幼稚園也不再開園。

在二級響應級別下，企業和工廠還不需要停工停產，不過，政府仍下調辦公室的上工率，並鼓勵員工進行遠端或居家辦公，在落實各項防疫措施之下，允許召開 100 人以內的會議，不過展覽、體育賽事和演出活動一律停辦。