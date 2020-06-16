

◆盤勢分析

1. 市場擔憂中、美疫情再起，投資氛圍低迷，不過 FED 宣布，將於週二 (6/16) 開始透過二級市場公司信貸工具 (SMCCF)購買個別企業的公司債，加碼刺激經濟復甦，亦助美股反彈力道，四大指數全數收紅，漲幅介於 0.62 至 1.43%，指標股特斯拉漲逾 5%，蘋果、美光漲逾 1%，台積電 ADR 僅漲 0.04%。

2. 台股未能站回 5 日線 (11,525 點) 以及 10 日線(11,456 點)，盤中跌幅擴大，疫情再掀疑慮，賣壓湧現，指數最終下跌 123.68 點，跌幅 1.08%，收在 11,306.26 點，成交金額為 1,754.99 億元。三大法人合計賣超 169.05 億元，外資賣超 156.27 億元、投信買超 12.22 億元、自營商賣超 24.99 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，整理格局不變，後勢不宜呈現量價背離。

（2）均線：支撐為月線 (約 11,200 點) 附近，壓力為 11,700 點附近。

（3）技術指標：KD 交叉向下，整理格局，且留意上週五 (6/12) 空方缺口壓力。

4. 櫃買指數跌幅 0.3%，收在 151.41 點。支撐為月線 (約 149 點) 附近，壓力為 156 點附近，KD 交叉向下，短期均線未能站回，屬整理格局。

5. 觀盤重點：指數在疫情再次出現疑慮下，上方呈現空方缺口壓力，不容小覷，短線上空方缺口不封閉，資金比重不宜超過五成，操作建議採區間來回為主，不宜過度追價，靜待明顯支撐浮現，或封閉缺口再積極布局，短線台股選股方向可留意半導體、車用、內需、NB / 伺服器、生技、高殖利率等。

6. 大陸加速發展 5G 基礎建設，目標設定今年底前境內開通超過 60 萬座 5G 基地台，根據工信部統計，若連同第二季所招標的 52 萬台，60 萬台目標可望能如期達成，在龐大的基地台需求下，銅箔基板（CCL）族群如聯茂（6213）、台光電（2383）、騰輝電子 - KY（6672）、台燿（6274）可望受益。

7.4128 中天生技集團昨（6/15）日率 4743 合一生技經營團隊共同宣布，合一完成旗下糖尿病足慢傷口潰瘍（DFU）新藥 ON101 的三期臨床試驗第二期間分析，數據顯示解盲成功，近期將向台灣、美國、中國大陸、歐洲四地申請藥證。

8. 面板驅動 IC 封測廠頎邦（6147）6/15 召開股東常會，董事長表示，上半年受到新冠肺炎疫情與美中貿易戰的影響，市場需求較疲軟，但預期第二季營運將落底，下半年將可逐漸回升，會中通過每股配發 4.2 元現金股利。

9. 伺服器代工大廠緯穎（6669）董事長昨（6/15）日表示，今年來自資料中心的需求不變，儘管新冠肺炎打亂電子業節奏，但緯穎首季獲利仍優於去年同期，看好下半年營運將優於上半年，全年要繳出比去年成長的成績單。