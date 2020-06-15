我對外淨資產衝破1.3兆美元續創新高 居第5大淨債權國

台灣央行今 (14) 日公布 2019 年底國際投資部位，由於經常帳順差累積國際投資部位，我國對外淨資產續增至 1 兆 3427 億美元 (約新台幣 40 兆元)，較前一年度增加 512.1 億美元，年增 4%，續創新高，為全球第 5 大淨債權國，惟較去年下滑一名，遭香港超越。

央行說明，香港和台灣排名互換，並不代表台灣比較差，而是因去年港股指數僅上漲 9%，反觀台股指數上漲 22%，價格差異反映在香港持有台股的部位增值。

央行統計，去年底我國對外資產總額達 2 兆 2528 億美元，年增 2026.6 億美元或 9.9%，而對外負債去年底總額為 9100.2 億美元，年增 1514.5 億美元或 20%，則是因我國股市上漲較多。

就去年底全球國際投資部位淨資產排名來看，前 3 名維持日本 3 兆 4308 億美元、德國 2 兆 7477 億美元、中國 2 兆 1240 億美元，香港由第 5 名上升至第 4 名，投資部位淨資產達 1 兆 5631 億美元，台灣則是從第 4 名下滑至第 5。

至於去年底全球國際投資部位淨負債前 3 名國家，依序為美國為 10 兆 9914 億美元、西班牙 1 兆 355 億美元、英國首次進入前 10 名且一舉成為第 3 大投資部位淨負債國，共 7322 億美元。

央行官員解釋，美國一向是國際投資部位淨負債排名第一的國家，原因是其經常帳逆差大，入不敷出因而對外融資所致，同時，近年來外人持有美股和美債等比重增加，也是部份因素。

國際投資部位是記載一國中央銀行、銀行部門、政府部門和民間部門對外持有的金融資產與負債的存量統計。